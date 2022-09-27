租屋全面實價登錄？內政部：22縣市全反對

立法院內政委員會今（27）日朝野協商「租賃專法」，其中針對租屋實價登錄，內政部次長花敬群指出，經洽詢地方政府，全國22縣市皆反對租屋全面實價登錄，主因實務上難全面掌握，行政成本高，且房東可能抗拒、漲租甚至不租。

朝野立委及黨團提案修正《租賃住宅市場發展及管理條例》，包括全面落實租屋實價登錄、租金列舉扣除額改列特別扣除額等方向，今日在內政委員會召開朝野協商，然而並未取得共識，由內政部蒐集更多資料後，擇期再議。

對於外界關注的租屋實價登錄，花敬群今日說明，綜觀全世界先進國家，雖有部分要求一定程度租約申報，但實質上也僅針對租賃專業服務業，即便是這類國家，也並未看到租金全面揭露。

花敬群表示，內政部今年向全國縣市調查結果，若租屋契約全面實價登錄，全國22縣市皆表達反對，困難點在於，地方政府難以完全掌握，若要進行調查，行政成本會非常高，另外也擔心造成房東抗拒，甚至漲租、不租，反而衍生各式各樣糾紛。

國民黨立委曾銘宗表示，租屋者相對處於弱勢，雖然地方政府反對，但他仍希望大方向能盡量公開透明，假設無法一步到位，至少能否分階段推動。

花敬群表示，實務上，內政部要求包租業者、透過仲介租屋等情形，皆有實價登錄，而透過擴大租金補貼，也能掌握租金資訊，希望透過這些資料，讓租金可更全面分析，以滿足社會對於租金訊息的期待，原則上，希望不要朝向全面實價登錄來處理。

另也有立委提案直接在租賃專法明訂，將租金列舉扣除額改為特別扣除額，但花敬群表示不宜在租賃專法處理，應回歸《所得稅法》；賦稅署也表示，目前立委針對所得稅法扣除額共有近40案提案，希望考量納稅人所需及政策優先性，通盤考量。

今日另個討論焦點在於，房東與房客的租賃契約關係，是否要全面適用消保法中的消費關係，花敬群表示，消保法規範對象主要為企業，但若為一般房東，要承擔整部消保法的責任，需要多評估。