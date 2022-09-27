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只差一分就變燈 八月景氣亮出連續第六個綠燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
八月景氣亮出連續第六個綠燈。示意圖／記者曾原信攝影
八月景氣亮出連續第六個綠燈。示意圖／記者曾原信攝影

國發會今天公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為23分，較上月減一分，亮出第六個綠燈；景氣領先、同時指標持續下跌，顯示景氣放緩。國發發坦言，第四季挑戰比較大，對未來景氣審慎關注，但不悲觀。

景氣燈號9項構成項目中，股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，增加1分，海關出口值、批發、零售及餐飲業營業額均由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘6項燈號不變。

8月景氣對策信號判斷分數23分雖維持綠燈，但已是綠燈最下限，再下降一分就會掉入代表景氣轉向的黃藍燈，情勢不容樂觀。

國發會表示，受到全球通膨壓力續存及主要國家緊縮貨幣政策，且俄烏戰爭持續等影響，全球經濟成長動能放緩，終端市場需求趨疲，惟受惠科技產品上市、高效能運算、車用電子等應用需求擴增，帶動貿易面、生產面指標仍維持成長。內需部分，疫情影響趨於弱化，加以去年同月疫情 管制措施之基期因素，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。另半導體廠商續擴增產能、綠能設施持續建置、5G的應用需求，均挹注投資動能。

8月領先指標不含趨勢指數為96.38，較上月下降0.94%；同時指標不含趨勢指數為96.89，較上月下降1.43%。

國發會表示，展望未來，出口方面，雖全球經濟成長動能放緩，惟受惠消費性電子新品接續上市，且新興科技應用與數位轉型需求續強，有助維繫出口動能；投資方面，國內半導體、綠能投資持續擴增，以及投資台灣三大方案延續，均有助推升國內投資動能；內需方面，由於邊境逐步解封，國內消費生活邁向常軌，消費動能將穩定回升。惟全球通膨壓力持續、主要國家緊縮貨幣政策、中國防疫清零、俄烏戰爭膠著等因素，恐加深全球經濟下行風險，仍須審慎關注後續發展，並妥為因應。

八月景氣亮出連續第六個綠燈。 圖擷自國發會
八月景氣亮出連續第六個綠燈。 圖擷自國發會

景氣對策信號 餐飲業

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