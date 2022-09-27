離岸風電行政契約草案 能源局刪20%強制躉售懲罰條款

離岸風電第三階段區塊開發將於本周五截止申請。據經濟部能源局之前所拋出的行政契約草案中包含廠商若違約，期間生產20%電能須以競比價格躉售予台電的「懲罰性條款」。經開發商不斷抗議後，能源局最新行政契約草案刪除該條款，回歸到扣除違約金，遏止廠商違約。

區塊開發將於本周五截止申請，經濟部能源局表示，迄今尚無有廠商遞件，預估將會等到周五當天才會一口氣遞交標書。攸關於風電開發商與能源局契約關係的行政契約迄今尚未拍板，其中很大原因就在契約中的罰則訂定。

據能源局8月所公布的行政契約草案列入了懲罰性條款。當廠商出現「違約第七個月起至實際完工併聯日」或「經濟部認定改善完成之日止」等違約，除了依據契約規範請求懲罰性違約金之外，自風場實際完工併聯之日起算，獲選業者至少須將違約期間內生產之20%電能，以較低的競比價格躉售予台電。

而在產業關聯方面，若廠商無法滿足產業關聯執行方案，第一個月至第六個月以履保金計算每月違約金；逾期超過六個月同樣以違約期間內生產之20%電能，以較低的競比價格躉售予台電。

但此舉讓風電開發商跳腳認為太嚴苛，不僅會造成銀行團融資出現很大挑戰，第三階段區塊開發很多離岸風電業者也與民間企業簽訂綠電購售合約（CPPA），直接要求20%電力賣給台電，會造成CPPA的違約。

對此，能源局13日表示，過去召開行政契約說明會時廠商對於20%的門檻態度不一，甚至有業者認為應該要把二成門檻再提高，所以還須有進一步討論。

能源局26日與廠商再度召開行政契約說明會，其中考量到融資可行性並符合罰責相當，刪除強制躉售電能罰則，改以階梯式違約金，採「逾期前六個月，以5% 履保金計算每月違約金，逾期第七個月起，以10%履保金計算每月違約金」；無法滿足產業關聯執行方案將會以規定計算開罰。

能源局今（27）日說明，考量到廠商在銀行融資可行性，而考量到第三階段已無離岸風電躉購費率，多數廠商會採取CPPA模式營利，強制躉售電能執行會造成廠商契約供電量出現瓶頸，因此改以違約金代替強制躉售電能。

對於行政契約何時拍板，能源局說，廠商開完會後，大部分都以排除主要歧見，目前正等待廠商回報給海外總部目前共識，如果無太大爭議就會走入行政程序對外公告。