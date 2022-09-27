曾被世界遺忘，泰雅族靠這招讓「比亞外」不怕「被斷電」

台灣近年來大小停電事故不斷，從今年303大停電，到後續接連多起小事故，讓外界質疑政府能源轉型政策與成效，同時也再度凸顯台灣電網脆弱及能源供應的問題。然而，先前各地飽受停電之苦的哀嚎中，卻有一座原住民族部落依舊老神在在，不為所動。

2022年3月3日，高雄興達電廠因人為操作疏失，造成全台無預警發生大停電。與此同時，桃園復興鄉的山林中，有一座佇立在海拔700多公尺高的長老教會卻安然無恙，穩定地發出亮光，持續地照耀著這座人口不到百人的泰雅族部落。

比亞外部落座落於台7線的36公里處旁，部落下方是比鄰而建的新興露營區，上方則是熱門的觀光景點拉拉山。部落被包夾在觀光景區之間，馳騁的車輛呼嘯而過，在這條蜿蜒的山路上，比亞外宛若失落的一角，不僅外來遊客忽略這塊聚落，就連當地年輕的族人也曾對部落失去認同。

比亞外位處桃園電網系統的末端，每逢颱風時節或豪雨，電網結構往往受到損害。在部落長老猶浩．達亞（Yu haw Taya）的記憶裡，幾十年前，有次下大雨，部落唯一的對外交通道路坍方，「光是路就通了大概快兩個月，更不用講台電的維修花了多久。」

脆弱的電網結構與道路坍方，讓族人經常陷入用電困境。多年後，族人才從太陽光電中，找到擺脫台電能源供應的可能，重新對能源有著新的感受與想像。

深山中的能源孤島

2018年初，曾於比亞外教會牧會過8年的歐蜜．偉浪，向台灣再生能源推動聯盟提議比亞外發展綠能的可能性。即便對部落熟悉，他仍坦言，起初提議比亞外作為綠能部落時，並沒有太大的信心，「部落地處兩座山的河階中間，因此日照時間相對少，同時高山上陽光容易受到樹木遮蔽，老實說我沒有把握。」

但在台灣再生能源推動聯盟理事長高如萍眼中，只要部落有意願，這些問題都能試著去克服與解決，「如果山上到下午就沒什麼陽光，這種地方都能做太陽能板，你不是能夠說服更多地方參與嗎？」

事實上，早有民間的光電業者覬覦過這塊土地。曾多次有光電業者找上部落，希望部落提供土地或是屋頂，讓業者有空間蓋太陽能板，並以政府保證收購20年綠電的躉購制度[1]（Feed-In Tariff, FIT），在部落設立電廠，「但我們就想，部落的效益是什麼？當時族人認為部落好像被利用了，而且我們也拿不到直接的效益。」猶浩．達亞說。

「當時我就問太陽能的電回收到哪？是不是給我們使用？結果他說要併回去給台電，他要賣給台電，」同時，業者也提出20年的租賃契約，指出族人未來如果要將屋頂裝置重新建設，必須自行承擔拆除太陽能板的費用及風險。在後續的溝通過程中，才發覺雙方的立意不同，對方勾勒出的「美好的願景」並非族人所想，「這不是部落期待的方式，他們只是為了自己公司，不是為了跟部落有連結。」現任牧師林聲說。

太陽能進駐部落，族人並非真的完全排斥，在他們眼中，挾帶私人利益的租賃契約，其意義和價值，遠比不上部落遵循的傳統自然觀。

為了讓族人了解再生能源帶來的好處，高如萍決定透過實際參訪，讓族人看見太陽光電的效益，同時將能源結合部落的信仰觀，及傳統泰雅文化，把環境、能源、文化緊密地結合在一起。

最終，經長達半年的溝通，族人與台灣再生能源推動聯盟達成共識，以部落核心的「長老教會」，作為第一個示範型的公益案場。

不只一種想像 百分百綠能部落的多種可能

從2018年到現在，比亞外長老教會屋頂已建置14.625KW太陽光電系統，並搭配儲能設施，持續運作。

不過，高如萍與族人不甘就此止步，他們進一步思考，如何將多餘的電結合部落特色，「現在14.625KW的太陽光電，已經滿足教會的用電量，他們現在想的是，多餘的電可以用在哪？」高如萍說。

高如萍指出，族人曾提出將綠電結合農產品的構想，希望把有機農耕種植出的枇杷、甜柿等蔬果，透過使用太陽能電力的烤箱或機器，將蔬果加工製成果乾、果醬等伴手禮，讓能源結合農業，以此建立「綠能農產品」的品牌形象，打響比亞外的知名度。

在比亞外的綠能藍圖中，將能源結合農業只是其中一環，族人預期將後續的觀光及農產收益，回饋部落，為能源自主的終點儲備更多經費。

林聲表示，但族人並沒有多餘的錢投入綠能，他強調，族人的想法在於環境是部落自己的，部落能提供的是自然資源，對於企業贊助，部落則可透過導覽、一日遊等方式進行回饋。

在泰雅族人的傳統觀念裡，土地宛如生命，「因此早在40年前，部落就開始推動有機農耕，如果我把祖先留下來的土地破壞掉，那我的後代還有什麼可以再利用的，」猶浩．達亞秉持著回歸自然、友善土地的觀點，期望有一天能將蔬果結合綠能，建立起一個專屬比亞外的友善環境品牌，為的不只是讓外地人認識部落，更是希望年輕一輩的族人能夠認同部落。

對於「百分百綠能部落」的定義，比亞外族人開始不只有一種想像，綠能結合農業也是另一種可能。

我們住在這邊幾百年，都是老人家歷代下來守護的成果，為了永續。如果到了我這一代就結束了，我不知道怎麼跟老人家交代。

如今，比亞外的綠能故事在鄰近的部落間流傳開來，不少附近居民聽聞後，紛紛前來詢問將太陽能引進部落的方式。作為部落關鍵的推動者，猶浩．達亞與歐蜜．偉浪皆認為，比亞外只是多個原住民族部落發展再生能源中的一個開端，他們期望在保存傳統泰雅族文化及宗教信仰觀下，將比亞外的案例複製給更多部落。

回顧這三年部落發展綠能的歷程，猶浩．達亞認為，比亞外成功推動綠能的主要關鍵，在於部落本身長久以來對環境保育及永續生活的信念，「我們住在這邊幾百年，都是老人家歷代下來守護的成果。為了永續，如果到了我這一代就結束了，我不知道怎麼跟老人家交代。」

歐蜜．偉浪則認為，族人發展再生能源，最主要想要體現的是，原住民並不是一個被動、被照顧、需要被補助的對象，「我們不要颱風一來就被遷移、被安置，我們應該是主動的來參與。」

對原住民族來講，能夠能源自主就是一種很大的鼓勵，未來可以藉由綠能發展出周邊產業，讓部落不是傳統的日出而作、日落而息的景況，太陽也能生生不息、永無止盡。

在快速變動的社會裡，這座小部落始終有著堅定的意志，它不願在觀光化與經濟誘因中，失去自我對環境的認同與要求，這些外在的變動不僅沒有侵蝕它，反而給了它一個機會，引進新能源，給予部落一個新的嘗試，同時藉此回望過去族群的傳統自然觀。通過這些嘗試與回望，讓族人對守護傳統與自然的意志，變得更加明確。

維護傳統，學習如何與自然和平共處。比亞外族人深知，一旦失去堅守傳統文化的意志，任何外在的改變，都將難以逆轉。對部落發展的唯一願景，就是有穩定的電可用，有不受污染的土地可住，讓部落族人安居於此，過上與大地、自然共好的生活。

對比亞外族人來說，太陽是上帝給予的恩賜，但永續的生活才是他們深信不疑的文化內涵。這片山林中，比亞外部落既不繁華也不落沒，因為有一群人試圖將能源與文化連結，將永續的生活傳承下去，讓太陽在日夜間，都能成為部落永不熄滅的光。

（本文出自2022.9.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）