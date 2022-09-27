經濟部推智慧機械雲平台助塑橡膠產業轉型 工研院助攻國際訂單

工研院今（27）日在「臺北國際塑橡膠工業展」偕同臺灣機械工業同業公會、鳳記、富強鑫（6603）、台中精機，發表智慧機械雲平台鏈結塑橡膠產業的應用成果，這是機械雲平台自2021年導入機械及PCB等兆元產業後，第三度跨產業助塑橡膠業者建立數位化能力，業者可透過雲平台的多項智慧化功能，解決產業設備通訊及後端整合時間問題，快速走向智慧製造，協助塑膠機械大廠鳳記提高設備國際競爭力，透過雲平台縮短資訊整合時間50%，並爭取到逾1.5億元國際訂單；此外，與台中精機合作協助塑膠製造商旼昌打造智慧製造產線、導入線上品質監測，縮短全檢週期，成功爭取國際輕量化部件訂單。

依據國際市調機構Market &Market預測，全球智慧工廠應用市場規模將由2021年711.8億美元成長至2025年898.9億美元，年複合成長率為6.0%。經濟部技術處表示，全球新冠疫情使各國產業供應鏈帶來變化，智慧製造、供應鏈韌性議題為我國產業面臨的共通課題，技術處投入科技專案支持工研院開發智慧機械雲平台，透過雲端APP加值軟體服務，以軟硬體整合服務與系統性解決方案，協助國內設備廠進行智慧化升級，解決各設備產業面臨的不同困境，目前已導入塑橡膠製造業、金屬加工業、PCB業。未來將持續整合法人能量，攜手五大設備產業深化智慧機械雲平台，建立智慧雲服務聚落，力助產業發展智慧製造，提升數位競爭力。

工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，全球塑橡膠製造業當前面臨嚴重缺工問題、國際碳關稅議題，塑橡膠產業勢必需要加強機台能耗狀況的掌握，以臺灣塑橡膠製造業常見的加工法之一的射出成型為例，常必須仰賴有豐富經驗的老師傅調機，產品品質則透過人力檢測把關。智慧機械雲提供整體解決方案，在現有設備上建立符合國際標準規範的資通訊介面，透過一致的通訊協定方式，解決設備連線通訊問題，並能縮短與後端管理系統的整合時間、建立即時檢測機制，關鍵品質可在線上全面掌握，協助鳳記建立機台連網，即時監控掌握成品品質，增加國際競爭力及設備附加價值，搶攻國際上億元訂單；此外，也協助旼昌打造智慧製造產線，改為線上品質檢測後，全檢週期由2小時縮減為1分鐘完成，大大縮短全檢週期時間，並預計減少20%廢品生產。

智慧機械雲已陸續建立金屬切削設備、電子設備、金屬成型設備、塑橡膠設備、紡織設備等雲端智慧模組，本次與富強鑫共同展示「塑料包裝外觀瑕疵肇因分析模組」、與台中精機共同展示「成型品質監測」與「射出機台與空氣處理設備遠端監控模組」，透過智慧機械雲能有效協助國內塑橡膠產業數位轉型，改善近年傳統產業面臨的缺工衝擊。預期未來產線將會結合更多資通訊技術應用，節省上下游資訊整合時間，以機械雲智慧模組，降低廠商淨零排放的門檻，進而提升產業的國際競爭力。