美中關係不確定性 先機：關注政策發展

美國國會期中選舉以及中國20大會議召開在即，美中關係將充滿不確定性，投顧業者表示，投資人必須密切關注政策發展－尤其是下屆美國國會的一舉一動。先機中國基金投資組合經理車強表示，接下來中國大陸應有望逐步鬆綁清零政策，並擴大刺激內需經濟的力道，藉此重振消費者與企業信心－尤其是房地產業。

車強表示， 去年初至今，中國收緊國內監管政策、中國房企身陷債務危機、新冠肺炎疫情再起，以及中國堅守清零政策等事件，對中國股市的本益比與企業獲利帶來嚴重影響。 好消息是，從封控的時間長度及其造成的經濟影響來看，相較於第二季，最新一輪封控措施的成效均有所改善。此外，儘管通膨降溫顯示中國內需疲弱，但這也代表中國擁有鬆綁政策的空間。

展望未來，車強指出，中國預料將持續在疫情防控與經濟成長之間拿捏平衡，因此短期內可能會對中國股市帶來些許不確定性。儘管如此，我們認為大多數的負面情緒已反映在股市評價之上，且中國從第二季初便開始逐步推出有利的內需刺激政策。目前，中國經濟成長率仍低於疫情前的水準，且失業率居高不下－尤其是青年失業率創新高。不過，預期各項貨幣與財政政策料將有利於中國經濟復甦。

加上地方政府料將推出各種「穩經濟」的刺激方案，其中包括減稅、刺激消費、延長社會保險費用的繳納寬限期、鼓勵放款、穩定供應鏈、以及擴大基礎建設投資。儘管我們認為這些刺激方案得過一段時間才能產生經濟效益，但是只要內需消費回溫，中國企業獲利料將隨之復甦。

車強表示，對於那些能夠受惠於長期利多政策、評價低廉、具備穩定現金流量、且擁有高成長能見度的中國企業寄予樂觀期待。目前中國股市的評價已打底完成，且南下資金經由滬港通穩定流入，因此後續的下檔空間有限，並為長期投資人開啟進場布局的機會，藉此逐漸建立中國股票投資部位。