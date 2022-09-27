台亞風能與BW Ideol簽合作協議 搶進浮動風機示範計畫

台亞風能今（27）日宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，雙方將在台共同開發50MW（百萬瓦）的浮動式示範專案及商業規模浮動式專案。

該案不僅是台灣開發商首個宣布進軍浮動示範風場的專案，也是國際先進浮動式關鍵技術領先者與台灣合作，並首次宣布參與浮動式風場開發專案。

專案平台將採用 BW Ideol 已獲得驗證的 Damping Pool® 阻尼池專利技術，並且由 BW Ideol 提供平台設計、工程規劃、建造及海事工程安裝的EPCI 統包合約，兩家公司將密切合作，共同開發風場並提供台灣離岸風電浮動式風場具有成本競爭力之解決方案。

台灣經濟部日前已宣布了總裝置容量 100 MW的離岸風電浮動式風場示範規劃，預計明年選定開發商，台亞風能與BW Ideol有決心將為台灣離岸風電浮動式風場作出貢獻。

除了示範風場外，此合作協議還包括雙方聯合開發數個商業規模的浮動式風場，目前這些風場已啟動環評程序，以確保能配合投標時程。對於示範及商業規模專案合作的具體開發內容，將視雙方對最終協議的協商與盡職調查而定。

台亞風能總經理劉弟勇表示：「台亞風能很榮幸與 BW Ideol 簽署合作協議。BW Ideol 毫無疑問是一個極具競爭力且具有實際開發經驗的離岸風電浮動式平台廠商。

他說，身為台灣本土的可再生能源開發團隊，我們的在地優勢在於針對開發條件良好且在對環境引響小的風場進行選址。透過與 BW Ideol 聯手，兩家公司得以戰略性地緊密合作，共同開發離岸風電浮動式風場。」

「很高興我們的專案在全球持續成長，並按著BW Ideol將做為浮式 EPCI統包工程和運維廠商以及浮動式海上風電開發共同持有者的雙主軸發展策略（dual-leg growth strategy）」，BW Ideol 總裁 Paul de la Guérivière 表示，期待為台灣商業規模離岸風電浮動式風場的發展做出積極貢獻，同時進一步茁壯我們本已強大的亞洲業務。