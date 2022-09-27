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愈來愈悲觀！9月消費者信心指數轉跌 金融海嘯以來低點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
9月消費者信心指數（CCI），調查總數為62.59，與8月比較下降0.49，總指數續創近13年來新低，也是金融海嘯以來低點。聯合報系資料照
9月消費者信心指數（CCI），調查總數為62.59，與8月比較下降0.49，總指數續創近13年來新低，也是金融海嘯以來低點。聯合報系資料照

中央大學台灣經濟發展研究中心今（27）日發布9月消費者信心指數（CCI），調查總數為62.59，與8月比較下降0.49，總指數續創近13年來新低，也是金融海嘯以來低點。其中，上升最多是「物價水準」，下降最多為「購買耐久財」。

資料顯示，本次調查六項分項指標，僅物價水準一項指標上升，其餘五項指標包括：購買耐久財、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會、投資股市時機皆呈現下降。

唯一上升的指標「未來半年國內物價水準」，本次調查結果為26.9，較8月調查結果上升0.4。下降幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，9月調查結果為108.35，較8月下降1.05。下降幅度第二的指標是「未來半年國內經濟景氣」，9月調查結果為78.9，與8月調查結果相較下降0.8。

下降幅度第三的指標是「未來半年家庭經濟狀況」，9月調查結果為73.6，與8月調查結果相較下降0.75。下降幅度第四的指標是「未來半年國內就業機會」，9月調查結果為63.3，與8月調查結果相較下降0.4。下降幅度最少的指標是「未來半年投資股票時機」，9月調查為24.5，與8月調查結果相較下降0.3。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

此外，在「購買房地產時機」指標部分，9月調查結果為102.7，與8月的調查結果相較下降0.8。「目前健康狀況」指標部分，9月調查結果為90.5，較8月的調查結果下降0.7。「預期健康狀況」指標部分，9月調查結果為80.95，與8月的調查結果相同。

2022年9月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2022年9月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2861位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

物價 金融海嘯

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