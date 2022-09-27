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台亞宣布攜手挪威BW Ideol 開發示範及商業浮動式風場

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
BW Ideol 的專利技術Damping Pool® ，可大幅增進浮動式平台在海面上的穩定度。圖／台亞風能提供
BW Ideol 的專利技術Damping Pool® ，可大幅增進浮動式平台在海面上的穩定度。圖／台亞風能提供

本土離岸風電開發團隊台亞風能今（27）日宣布，與挪威浮動離岸風電技術龍頭BW Ideol簽署合作協議，雙方將在台共同開發50MW的浮動式示範專案及商業規模浮動式專案。這是台灣開發商首個宣布進軍浮動示範風場的專案。

經濟部日前宣布總裝置容量 100 MW的離岸風電浮動式風場示範規劃，預計明年選定開發商，台亞指出，與BW Ideol有決心將為台灣離岸風電浮動式風場做出貢獻。

除了示範風場外，此合作協議還包括雙方聯合開發數個商業規模的浮動式風場，目前這些風場已啟動環評程序，以確保能配合投標時程。對於示範及商業規模專案合作的具體開發內容，將視雙方對最終協議的協商與盡職調查而定。台亞表示，專案平台將採用 BW Ideol 已獲得驗證的 Damping Pool® 阻尼池專利技術，並且由 BW Ideol 提供平台設計、工程規劃、建造及海事工程安裝的EPCI 統包合約。

台亞風能總經理劉弟勇表示，身為台灣本土的可再生能源開發團隊，在地優勢在於針對開發條件良好、且在對環境引響小的風場進行選址。透過與 BW Ideol 聯手，兩家公司得以戰略性地緊密合作。

BW Ideol 總裁 Paul de la Guérivière 指出，BW Ideol將做為浮式 EPCI統包工程和運維廠商，以及浮動式海上風電開發共同持有者的雙主軸發展策略。期待為台灣商業規模離岸風電浮動式風場的發展做出貢獻。

離岸風電 再生能源 經濟部

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