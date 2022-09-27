遠傳秀5G元宇宙加速器成果 第二期納入ESG及長照

遠傳（4904）表示，提前布局元宇宙，於去年底成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，成果豐富，今（27）日盛大舉辦第一期Demo Day秀實績，展現遠傳以世界級5G網路的引擎、憑藉長期累積的「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術硬實力、豐沛商務與研發經驗，協助新創搶占虛擬經濟新商機，帶動5G元宇宙在消費端、企業端的多面向應用。

遠傳表示，元宇宙浪潮逐步席捲全球，雖然各界對於「虛擬世界」的探索多在起步階段，但隨著雲計算、無線網路技術、低軌衛星逐步成熟，將更加蓬勃發展。面對新時代科技大勢，

遠傳成立「5G元宇宙加速器」第一期攜手新創打造元宇宙生態圈，同步在ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域斬獲好成績，達成共計12個企業共創指標型案例，加上53個洽談中合作案，潛在商機突破7,000萬，大力襄助20家新創公司開拓成長商機。

數位發展部數位產業署首任署長呂正華、經濟部中小企業處處長何晉滄、行政院國家發展基金管理會副執行秘書蔡宜兼等機關首長、與台灣愛立信總經理周大企等企業夥伴共同出席，見證遠傳「5G元宇宙加速器」第一期的傲人佳績；遠傳同時宣布啟動第二期加速器。

遠傳表示，第一期加速器完成招募迄今半年多，開創12個企業共創數位轉型的案例，洽談中合作案更超過53個、潛在商機突破7,000萬，除遠傳積極穿針引線、導入商業資源，規劃超過150場與政府、企業及教育領袖的媒合會談；舉辦超過73場創投媒合活動；更安排超過10家新創與遠傳進行策略投資評估、公司治理健檢，打造健全的營運體質！遠傳也匯集內部資源，舉辦超過250場深度輔導；遠傳總經理井琪及資訊長胡德民並親自擔任指導顧問，各自與新創負責團隊1對 1對談，總共舉行了47場新創門診；總投入人力逾2,500人次，全力扶植新創開拓商業模式，創造產業轉型新商機。

遠傳電信總經理井琪表示，身為資通訊產業的標竿企業，遠傳世界級的5G網路，是提供元宇宙發展的關鍵基礎，所以我們在元宇宙產業鏈中不能缺席！很高興憑藉長期耕耘5G「大人物」技術，打造多元的消費者應用，並協助企業客戶轉型升級，現在更攜手新創團隊，一起創造更多的5G元宇宙應用與產業價值。

井琪表示，透過擔任新創團隊導師，從內部轉型到外部商機，深度雙向交流，遠傳也獲益良多；令人發自內心地讚賞這群年輕創業家的想像力、實力和熱忱，我非常開心、也恭喜第一期的新創夥伴，能夠在短短的時間創造如此佳績，背後除了是新創團隊們的堅強實力與韌性；遠傳的經驗傳承，和用行動證明扶植新創團隊的決心；更感謝政府各部會的支持和鼓勵企業一起扶植新創。期待這次的成果能拋磚引玉，號召更多企業加入「企業參與新創（Corporate Startup Engagement, CSE）」行列，再造5G元宇宙產業未來願景。

數位部數位產業署署長呂正華表示，數位部的核心理念是「全民數位韌性」，網路是國家數位競爭力的根基，元宇宙更是數位部當前重視的議題，也是台灣產業的大好機會。遠傳5G不僅擁有世界級水準，更結合「大人物」技術，很早就成功數位轉型。很高興看到遠傳不負眾望，結合新創的能量，讓台灣的「5G元宇宙生態圈」加速開花結果，其中投入的心血值得肯定、豐碩的成果更值得其他企業借鏡。數位部作為產業界和主管機關的「轉譯」溝通橋梁，未來也將持續加速各產業共榮發展，實現智慧國家願景。

呂正華表示，對業者來說，數發部並非多一個婆婆媽媽（主管機關），而是多一個夥伴，攜手促進台灣數位產業發展

經濟部中小企業處處長何晉滄表示，經濟部近年致力推動企業參與新創（CSE），期望透過政策引導，打造友善事業發展與投資的環境。遠傳用心培植新創團隊，完成當初承諾、甚至做得更多，共同產出非常豐碩的成果，達到以大帶小、企業和新創共好共贏的好成績。經濟部非常樂見遠傳拋磚引玉、並持續深耕，期望帶起更多大企業投入，與新創鏈結，讓新創團隊加速茁壯，所有好點子都能落地，帶動CSE風氣，促進臺灣整體產業轉型升級。

行政院國發基金管理會副執行秘書蔡宜兼表示，遠傳不遺餘力地扶植新創，分享轉型經驗、研發與行銷業務資源，共創的成果在不同領域百花齊放，為產業成長注入新動能。遠傳對於新創的投入以及亮眼成果，足以作為CSE的表率。國發基金也將持續與遠傳一起支持新創生態體系，期望讓新創能夠閃耀、照亮台灣的產業發展，我們相信投資企業不僅是挹注資金、資源，更是投資台灣未來希望。

蔡宜兼更笑著說，國發基金過去已經投資200家新創業者，總投資金額約20億元，等於國發基金一年現金股的10%，代表還有很多資金可以投入新創團隊，歡迎大家來募資。

台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信5G新創計畫（Ericsson Startup 5G）以全球為範圍尋找具備潛力的新創企業，共同壯大5G行動生態系。遠傳是第一家加入該計畫的的東北亞電信營運商，除了與國際市場接軌，更為台灣市場提供更多的創新應用和差異化服務，我們希望結合愛立信 5G新創計畫與遠傳的5G元宇宙加速器，將優秀的台灣新創介紹到世界舞台，為全球用戶擴展創新的5G商業服務，實現行動智慧生活。

遠傳表示，5G元宇宙加速器第一期成果橫跨元宇宙、ESG、智慧醫療、智慧工廠、智慧零售、智慧金融、消費者應用等領域等產業，當中最吸睛的包含遠傳和「杰悉科技」共同打造的「FET Metaverse」虛擬電信門市，用戶可藉由客製化的Avatar（虛擬化身）優遊在遠傳元宇宙電信門市辦理門號、加值服務、玩遊戲，享受最新穎的沉浸體驗。

此外，遠傳與「杰悉科技」更攜手共創「Digital Twin（數位分身）智慧監控系統」，打造智慧港埠、智慧微型電網，大幅提升管理成效、更達成節能減碳效益，為環境永續善盡一份心力。

在智慧醫療方面，遠傳表示，長期投入偏鄉醫療服務，2020年即推出全台第一個「5G遠距診療服務」，這次攜手「晉弘科技」，共創「遠距診療傷口照護機及眼底AI技術」，於今年6月起實際運用在花蓮慈濟醫院，大幅提高了醫療效率、傷口照護品質，未來將擴大導入全台偏鄉地區，朝著「醫療零偏鄉」、「網路取代馬路」目標邁進，攜手新創團隊一起，與社會共榮共好。

遠傳與「工一科技」共同建置的「AI智慧科技永續管理平台」，則實際導入於「智慧綠能循環住宅園區」，這也是南台灣首座以循環建築理念興建的住宅案，透過創新節能技術，可有效減少傳統建築能耗20%以上，同樣是CSE、實踐永續共創共好的最佳案例。

在智慧工廠方面，遠傳與「樂達創意科技」攜手打造「5G AI行動工安管理平台」，是全台第一個5G結合AI的行動工安管理解決方案，大幅提升工安管理、廠商管理、即時掌握施工進度效率，目前正導入多家製造業中。AI管理平台更可以因應不同場域的辨識需求，動態建模、辨識，朝「零工安」目標邁進！

在智慧零售部分，遠傳攜手「台灣蜂圖誌科技／深義分析」打造智慧零售360度OMO全通路轉型，整合電信大數據、消費者行為軌跡、場域互動等資料，助攻OMO（整合線上與線下）全方位升級，掌握零售業商機。

遠傳電信資訊暨數位轉型科技群執行副總胡德民表示，遠傳與新創團隊共創的過程中，不只新創團隊受益，遠傳也從中獲得許多靈感、和實際應用的思維，這些都是深化遠傳未來更快速協助企業進行低碳永續、數位轉型的力量。未來，遠傳將持續憑藉世界級5G硬實力，搭配強大技術團隊、專業的業務與行銷能力、遠東集團資源，為新創團隊提供各種開發工具、系統、導師、場域驗證以及商轉的量能，相信遠傳加速器對台灣產業、新創團隊來說都是絕佳的機會。我們也期待更多的新創一起加入，一起共創共好、邁向國際。

遠傳同時宣布第二期加速器即日起開放招募新創團隊，並將擴大招募範疇，從5G、元宇宙領域，延伸至全球關注議題，包含ESG、長照、低碳城市等。獲選的新創團隊將可以獲得遠傳提供的商業模式優化、體驗優化、技術優化、資安補強、平台整合等豐沛資源。每一期畢業的新創團隊也將成為「校友」，遠傳將持續協助媒合商業機會，一同壯大遠傳5G生態圈，為產業持續注入新動能。