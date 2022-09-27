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光陽入股哈雷電動機車子公司LiveWire 今將正式掛牌

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣機車龍頭光陽斥資1億美元入股哈雷機車（Harley-Davidson）旗下電動機車品牌LiveWire，並參與LiveWire在美國紐約證交所SPAC借殼上市，市場傳聞將在今日正式掛牌，成為繼Gogoro之後，第二個登上美國資本市場的台灣機車廠。

光陽在去年底宣布投資LiveWire，透過此次交易，在最終併購交易完成時將持有LiveWire約4%的股權，並成為LiveWire的主要股東兼策略夥伴。

光陽董事長柯勝峯曾表示，光陽與哈雷在品牌優勢、地緣優勢、產品布局、通路型態、研發強項都各自有強大的市場影響力，未來也會共同開發、平台分享、產地分工，打造最先進的電動車平台，為各自企業獨立發展取得最大綜效。

對於在與哈雷攜手後的產品線變化，柯勝峯說，雖然雙方都是機車產業，但哈雷本身著重在大型重機發展，光陽正好在大型以外的產品都很齊全，從光陽角度，最大意義就在未來大型電動重機的布局，資源會更加豐富，技術也會更先進，也往電動機車領導品牌的目標往前邁進一大步。

台灣電動機車龍頭Gogoro在今年4月於美股那斯達克掛牌上市，交易首日收盤價14.02美元，漲幅達10.05%，但隨後股價低迷，至今僅約4.3美元，在市場大環境不佳的陰影下，LiveWire首日股價走勢，市場也相當關注。

光陽 電動機車

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