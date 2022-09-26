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雲豹能源擴大供應鏈陣容 搶攻離岸風電商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導
雲豹能源總經理趙書閔指出，公司將擴大供應鏈陣容，積極搶攻離岸風電商機。雲豹能源／提供
雲豹能源總經理趙書閔指出，公司將擴大供應鏈陣容，積極搶攻離岸風電商機。雲豹能源／提供

雲豹能源（6869）聯手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電於2021年成立「離岸風電台灣隊」，今（26）日宣布擴大陣容，舉辦海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）離岸風電計畫之供應商大會，進一步攜手六大供應鏈的在地產業代表，包含電力設備、水下基礎、風力機組件、船舶與海事工程服務、港埠、工程設計服務等超過三十家指標性供應商、銀行和保險業者等夥伴，代表升級版的「離岸風電台灣隊2.0」正式成軍。

雲豹能源總經理趙書閔表示，2022年至2024年，政府規劃3次投標，每次釋出3GW，也就是說每個開發商都有三次贏得風場開發權的機會，遴選規則也不再偏向大者恆大的優勢，而是更看重誰願意為台灣離岸風電產業投入更多的心力，而公司能邀請到這麼多離岸風電供應鏈的先進出席活動，就證明我們的真的很努力，期盼台灣離岸風電產業能越來越茁壯。

雲豹能源自2016年從太陽光電起家，近兩年，積極地擴大再生能源版圖，串聯離岸風電、綠電售電平台、儲能、水處理等項目，建構再生能源及循環經濟整合服務平台。在離岸風電開發上，雲豹能源遵循政府國產化要求，實踐產業關聯性之目標，攜手上緯新能源、永冠能源、天力離岸風電於2021年成立「離岸風電台灣隊」，成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊；今日更進一步邀請離岸風電供應鏈中的六大產業夥伴，擴大離岸風電台灣隊的戰隊組成，加速全面產業鏈跨界面的整合，積極推動海盛離岸風電計畫（Formosa 4）與海碩離岸風電計畫（Formosa 5）。

海盛離岸風電（Formosa 4）位於苗栗縣通霄外海，離岸最近20公里，總面積約85平方公里，預計設置單機容量裝置從9.5到20MW的風機，最大裝置容量可達1,104MW。另外，甫通過環評初審的海碩離岸風電（Formosa 5），是至今為止唯一取得第三階段區塊開發資格的浮動式風場，不僅首創台灣先例納入具前瞻性的浮動式平台，亦持續與國內廠商、工程公司密切合作、或藉由技術落地創造更深入的產業關聯方案。

趙書閔期盼，由台灣離岸風場開發具專業且經驗豐富的上緯新能源，帶領離岸風電台灣隊的夥伴們，一同努力執行產業關聯方案工作，目標在第三階段的第一次遴選，率先取得一張風場開發權的門票。同時，全力向下深耕產業聚落，落實台灣離岸風電自主開發能力，期盼以扎實的台灣經驗與技術輸出國際，跨入亞洲離岸風電市場。

離岸風電 上緯

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