區塊開發投浮動風場 上緯新能源：投標以固定式為主軸

上緯新能源今（26）日舉辦海盛（Formosa 4）、海碩（Formosa 5）供應商大會，其中海碩為台灣首座通過環評大會初審的浮動式風場。對於兩風場在本月底申請區塊開發第一階段是否有信心，上緯新能源董事長林雍堯表示，團隊針對兩岸都有投入人力，但此次投標仍會以採用技術較成熟、的固定式風場海盛為主。

海盛風場位於苗栗苑裡、通霄外海，離岸約18公里，裝置容量為1.1GW（10億瓦），採固定式水下結構；海碩風場位於苗栗後龍外海，離岸20公里，裝置容量為1.5GW，採用台灣尚未實施過的浮動式平台。

對於上緯新能源選擇在政府年底公布浮動風機示範獎勵計畫前就宣布在區塊開發投入浮動風場，將如何面對接下來的供應鏈國產化及銀行團融資等挑戰？

林雍堯回應，這次送件是海盛、海碩兩風場一併送件，當然一個新技術成形，無論是政府或港口等基礎建設，甚至是產業供應鏈都需要經過驗證，「以這次投標來講，我們還是會以F4（海盛）為核心主軸」，F5則有與兩家以上國際技術團隊合作。

上緯新能源執行長蘇容儀補充，浮動風場國產化部分會遵照經濟部能源局所公布的產業關聯政策規劃，目前了解針對浮動風場無特別國產化要求，但還是會試著了解台灣供應鏈，建立連結。

至於銀行團融資接受度，她表示，國外浮動風場都有相關融資經驗，坦言台灣銀行團初期對浮動風場接受度需要一點時間，認為可以國際銀行帶著台灣銀行進行融資規劃。

針對本月底海盛、海碩申請區塊開發第一階段有無信心？林雍堯表示，團隊絕對有信心，同時對於參與競標也是戒慎恐懼。公司內部兩個團隊分別投入海盛及海碩風場計畫，但重申今年仍會以固定式風場為主。

本周五區塊開發第一階段截止申請，然而迄今能源局尚未擬定最終版的行政契約，也尚未說明接下來招標流程。對此，上緯新能源表示，經濟部、行政院都很積極跟業者溝通，最重要就是可以找到銀行團專案融資可行的方案。

其次，因為地質調查及細部結構設計最好在明年3、4月就可啟動，因此站在開發商立場仍希望愈早公布招標結果愈好。

上緯新能源在2021年邀集永冠能源、雲豹能源、天力離岸風電成立「離岸風電台灣隊」（Taiwan Team），成為台灣唯一由在地開發商與菁英供應商夥伴所組成的團隊；今日更進一步邀請離岸風電供應鏈中的六大產業夥伴，擴大離岸風電台灣隊的戰隊組成，加速全面產業鏈跨界面的整合，積極推動海盛、海碩離岸風電計畫。

林雍堯表示，離岸風電經過十年發展，上緯新能源及底下供應鏈規模均有所成長。而上緯新能源過去已國際橋接角色，離岸風電發展初期橋接技術及環安衛觀念來台，同時間也是最了解台灣本土元素，包括法規、氣候環境、本土文化等的團隊，可謂「最在地化的國際離岸風電開發商」。