造價上揚趨勢破滅？營造工程物價指數3年來首見連三跌

根據官方最新公布的營造工程物價指數顯示，近兩年在全球原物料上漲、通膨因素下，營造工程的物價指數大幅飆漲近2成，漲勢創下14年來幅度最大且速度最快，不過，最近三個月營造工程物價已經轉趨疲軟，已連續三個月營造工程物價出現回檔走勢，也是這波造價大漲以來首見。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價大幅上揚，與造價快速飆漲有所連動，不過就在全球原物料價格開始疲軟，部分的營造材料價格也開始走跌，出現營造工資價格仍維持高檔，但有些建材的成本已經開始修正，這波營建成本大漲推升房價的預期，恐怕會開始退散。

根據行政院主計總處營造工程物價指數統計，從2020年9月營造工程物價指數突破110後，後續就開始一路上揚，今年5月創下歷史新高的132.74，不過短期內隨原物料價格走跌，營造工程物價指數也出現漲不動的現象，甚至連續3個月下跌，修正至130.63。

至於修正幅度較為明顯的，主要落在金屬製品類指數與塑膠製品類指數，其餘包括水泥及其製品類指數、砂石、磚瓦瓷類、油漆塗裝類都維持相對穩定，至於營造工程物價指數的勞務工資類，8月工資類指數還創下歷史新高的118.41，工資還處於高檔水準。

曾敬德指出，過去一段時間造價上揚，開發商將成本反映在房價上，購買預售案的消費者也認知全球通膨會導致房價上揚，積極進場帶動一手個案銷售順利，不過現在房價已經充分反映造價與物價上揚等因素，雖然可能影響房價成本的還有地價等因素，不過一旦造價不再上揚，將減少房價持續上漲的動能。