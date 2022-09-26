快訊

獨／新光金二公主操盤 新光銀新總座大爆黑馬

表態拒上周玉蔻任何節目 她開第一槍：歡迎不分顏色響應

疫情震盪！本土+2萬8513例 較上周增1％

營造工程物價指數連三跌 房價失去上漲動能

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

因為全球原物料上漲與通膨等因素，營造工程的物價指數近兩年大幅飆漲近2成，漲勢為14年以來最大幅度且漲速最快，不過這三個月營造工程物價已轉趨疲軟，出現回檔走勢。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波房價大幅上揚，與造價快速飆漲有所連動，不過部分的營造材料價格已開始走跌，出現營造工資仍維持高檔，但有些建材成本已開始修正，這波營建成本大漲推升房價的預期，恐怕會開始退散。

根據主計總處營造工程物價指數統計，從2020年9月營造工程物價指數突破110後，後續開始一路上揚，今年5月創下歷史新高的132.74，不過短期內隨原物料價格走跌，指數出現漲不動，甚至連續3個月下跌，修正至130.63。

至於修正幅度較明顯的，主要在金屬製品類與塑膠製品類指數，其餘包括水泥、砂石、磚瓦瓷類、油漆塗裝類都相對穩定；至於營造工程物價指數的勞務工資類，8月還創下歷史新高的118.41，仍處於高檔水位。

曾敬德指出，過去一段時間造價上揚，開發商將成本反映在房價上，購買預售案的消費者也認知全球通膨會導致房價上揚，積極進場買房，雖然可能影響房價成本的還有地價等因素，不過一旦造價不再上揚，將減少房價持續上漲的動能。

房價 物價

延伸閱讀

製鋼材料走跌...8月鋼鐵進口物價指數終止21個月漲勢 年跌2.68%

3年全國房價所得比雙位數增加 台南增31%居冠

神旺掰掰！熄燈儀式惹哭老員工　熱門關鍵字「蛋糕、好吃」上榜

房市新南向趨勢夯 買氣「北消南漲」

相關新聞

「租得到就不要買」 千萬富翁的4個理財守則

在通膨高漲的環境，理財難上加難，想要保有財富，除了知道怎麼賺錢，也應該知道哪些東西不該買、哪些錢不該花。

電信頻譜戰／超標要不要繳回？NCC兩套劇本 走錯一步恐將帶來大災難

中華電信、台灣大哥大近期為了頻譜超標問題吵得不可開交，NCC（國家通訊傳播委員會）左右為難。電信人士認為，對於NCC來說，無論做出什麼樣的判定都不違法，但是，最困難的點在於「怎麼判，才能讓終局為國家、民眾帶來最大利益」，向左走、向右走兩套劇本都可以選擇，只不過，兩套劇本最終結局大不同，走錯一步，可能會帶來大災難。

全球景氣趨緩 8月工業生產這兩個行業負成長25%、27.9%

主計總處發布國情統計，今年8月工業生產指數較去年同月成長3.7%，其中製造業受惠高效能運算、車用電子晶片需求，仍成長3....

移工下班或休假日不得兼差 非法僱用最高罰75萬元

小玲是雇主合法申請來台工作之外籍勞工，因為想趁年輕多賺點錢，便在原工廠下班後，利用晚上空閒時間，自行到附近店家打工兼差，...

不妙！8月景氣製造業連八跌 服務業、營建業由升轉跌

台經院今天發布8月景氣動向調查，在美元升息、俄烏戰事升級等變數衝擊國際經濟前景影響下，8月製造業、服務業與營建業三大產業...

台鐵產工：尚未公司化、離職潮已現 留才方案要公開透明

台鐵公司化後政院提出2000元留才獎金，引發台鐵員工反彈，台灣鐵路產業工會認為公司化協商過程應公開公平透明，今年至今已離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。