營造工程物價指數連三跌 房價失去上漲動能

因為全球原物料上漲與通膨等因素，營造工程的物價指數近兩年大幅飆漲近2成，漲勢為14年以來最大幅度且漲速最快，不過這三個月營造工程物價已轉趨疲軟，出現回檔走勢。

信義房屋專案經理曾敬德表示，這波房價大幅上揚，與造價快速飆漲有所連動，不過部分的營造材料價格已開始走跌，出現營造工資仍維持高檔，但有些建材成本已開始修正，這波營建成本大漲推升房價的預期，恐怕會開始退散。

根據主計總處營造工程物價指數統計，從2020年9月營造工程物價指數突破110後，後續開始一路上揚，今年5月創下歷史新高的132.74，不過短期內隨原物料價格走跌，指數出現漲不動，甚至連續3個月下跌，修正至130.63。

至於修正幅度較明顯的，主要在金屬製品類與塑膠製品類指數，其餘包括水泥、砂石、磚瓦瓷類、油漆塗裝類都相對穩定；至於營造工程物價指數的勞務工資類，8月還創下歷史新高的118.41，仍處於高檔水位。

曾敬德指出，過去一段時間造價上揚，開發商將成本反映在房價上，購買預售案的消費者也認知全球通膨會導致房價上揚，積極進場買房，雖然可能影響房價成本的還有地價等因素，不過一旦造價不再上揚，將減少房價持續上漲的動能。