全球景氣趨緩 8月工業生產這兩個行業負成長25%、27.9%

主計總處發布國情統計，今年8月工業生產指數較去年同月成長3.7%，其中製造業受惠高效能運算、車用電子晶片需求，仍成長3.9%，但因全球景氣趨緩，廠商設備投資意願保守，化學原材料業及基本金屬業分別負成長25.0%及27.9%。

主計總處表示，根據經濟部調查統計結果，111年8月工業生產指數較去(110)年同月成長3.7%，其中製造業成長3.9%。依主要中業觀察，電子零組件業受惠於消費性電子新品推出前的備貨效應，加上高效能運算、車用電子等晶片需求熱絡，成長14.5%；電腦業因資料中心相關設備需求暢旺，加以缺料問題緩解，亦成長19.3%；惟機械設備業因全球景氣趨緩，廠商設備投資意願保守，負成長3.0%；化學原材料業及基本金屬業亦因應市況放緩而進行檢修或減產，分別負成長25.0%及27.9%。

批發、零售及餐飲業方面，8月批發業營業額1兆382億元，年增0.6%，其中占比最大(占42.9%)之機械器具批發業減1.4%；建材批發業減2.2%；食品、飲料及菸草製品批發業則因聚餐增加及中秋節提前，增9.0%。零售業營業額 3,582億元，年增12.0％，其中百貨公司、布疋及服飾品零售業與藥品及化粧品零售業因實體通路人潮回流，加以基數較低，分別增30.2％、30.2％及13.4％，

此外，超級市場則因農曆7月落點與去年不同，部分採購需求提前至上月發酵，加以基數較高，減1.2％；另餐飲業營業額786億元，年增43.6％，係因來店用餐人數增加，加上基數較低(上年同月年減25.7%)所致。