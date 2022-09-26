經濟部成立學研合作平台 明年熱探勘場域擴增至八處

政府於2025非核家園及2050淨零排放，除了納入大量太陽光電與離岸風電，地熱同樣扮演再生能源重大角色。經濟部今（26）日與12所國內大學簽署合作備忘錄，將成立籌組「地熱探勘學研合作平台」，藉由投入先期地質探勘，為地熱能源「打頭陣」。

地調所指出，明年將累計有八處探勘場域，其中五處為新增，其中的大屯山，花蓮瑞穗，台東紅葉屬於既有的探勘場域；另外將從台東霧鹿、南投廬山及東埔、台難關子嶺、高雄寶來、台中谷關中的六個地點中選擇五個地點探勘。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生致詞說，過去十幾年全世界及台灣的再生能源發展很快速，但再生能源不僅是風力及光電，還有一塊很重要的地熱。台灣沒有豐富的化石能源過去地質研究很多是放在地震上，近幾年則開始投入地熱調查。

他說，地熱因為前期探勘不確定性高，所以要達到規模經濟並不容易；面對這些沉默成本，經濟部希望地調所透過這個平台，整合學界能量針對台灣地熱潛能進行比較完整調查，可以提供給開發商；他補充，自己擔任經濟部次長後，地調所預算比過往成長一倍，可見經濟部對於地質研究的重視。

此外，經濟部能源局今年也已向立法院提出《再生能源發展條例》修正草案，其中地熱專章希望可以讓前期探勘更有法源，讓探勘的行政流程更加便利，加速地熱開發。

據政府公布2025非核家園計畫，原本2025年計畫達到地熱發電裝置容量為200MW（百萬瓦）今年下修至20MW。

對於目前進度以及未來期程，曾文生說，20MW是比較有信心達到，因為目前裝置容量已達5MW，而已申請開發案的探勘量已超過目標值，但也因不確定高，所以部分還需要諮商及政府協助。他舉例，如果一個地熱潛力場址評估較有規模，在饋線上就可提早佈置，讓開發速度同步來規劃進行加快。