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圓點奈米三大營運動能帶動 後續成長可期

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

圓點奈米（6797）受惠新冠肺炎病毒帶動核酸萃取方案之龐大需求，公司表示，自2020年以來在自動化核酸萃取機台及病毒萃取試劑出貨總金額已近50億元，產品銷售多達80餘國。面對後疫情時代，圓點奈米透過ODM/OEM服務、生產平台建置方案、及既有核酸純化市場三大成長動能，預期後市表現仍然看好。

圓點奈米表示，新冠病毒COVID-19於全球各地流行，帶動市場對核酸萃取方案之龐大需求。公司自2020年起致力於提供自動化核酸萃取機台及病毒萃取試劑至今，出貨總金額近50億元，產品銷售多達80餘國，今年上半年EPS為13.5元，也取得興櫃EPS名列前三的好成績。

圓點奈米表示，公司銷售策略主要透過全球各地具規模及知名度的經銷商，目前海外通路共75間，組成類型多元，例如全球超過90個實驗室的西班牙知名試劑製造商Vircell，以及韓國、美國知名大廠。

面對後疫情時代，新冠病毒檢測需求趨於常態，但與此同時，圓點奈米預估國際核酸純化市場，仍以每年近10%複合成長率持續增長，帶動各領域分子檢測需求。

圓點奈米指出，公司掌握奈米磁珠關鍵技術，累積多年研發經驗，具備大規模醫療器材量產能力，結合全球完整銷售通路等優勢，建構有別於傳統貨品銷售模式，目前共推出三大營運模式。

首先是ODM與OEM服務。後疫情時代，市場對於自動化核酸純化需求明顯增加，多數診斷試劑廠皆有此需求。因應此趨勢，圓點積極推展代工整合服務業務以強化核酸純化市場布局，目前已與歐美共三間生技公司展開合作，提供中大通量機種及萃取試劑。此外，圓點將於明年度推出新機型，搭載獨家專利技術，符合國際大廠試劑盤成品規格，將提供國際廠牌貼牌販售，藉此快速增加儀器市占率。

二是生產平台建置方案。圓點奈米導入自動化液體分注系統多年，其優勢在於生產效率提升、確保產品品質及使用方便性。為深化與客戶夥伴關係，將於今年第4季推出生產平台建置方案，提供自動化分注系統平台輸出、品質系統輔導及後續諮詢服務。此平台可多元化應用公司試劑商品，協助客戶建立自有品牌及生產能力，快速因應當地市場需求。除用於醫療器材製造產業，該系統亦可應用於藥廠、蛋白質檢測試劑製造廠等，根據客戶需求進行調整，開拓不同產業之客源。預測平台建置服務將於明年上半年銷售數量可達七案，將會是本公司穩定收入的來源之一。

三是既有核酸純化市場。依據BIS Research 2021年資料顯示，全球核酸純化市場中，科研市場為規模最大、成長最快區塊，參與該市場發展，並於其中佔有一席之地將為公司帶來可觀營收。科研市場係以研究為目的，設備以小通量機種、試劑則為少量多樣化為其特色。

為搶占科研市場，圓點奈米與各地區重要事業夥伴們策略合作，積極地擴充試劑類型，著重高單價萃取產品推廣，以中、小通量儀器為主力產品，搭配多樣化萃取試劑。預計於明年度推出後繼機種Maelstrom Switch 8，滿足使用者檢測多樣化需求，可在同一機台上，替換齒輪箱旋轉模組，執行不同樣品體積萃取功能。

高性價比的特色具一定市場競爭力，於今年度美國臨床化學年會暨臨床試驗醫學博覽會（American Association for Clinical Chemistry，簡稱AACC）深獲客戶青睞，為營收添加動能。圓點奈米指出，公司除持續深耕精準醫療所需的分子診斷市場，亦著手開發細胞治療相關產品，擴充產品線增加產品多元化。根據Roots Analysis的研究報告，細胞治療耗材的市場，每年以20%複合成長，期待此產品線未來可提供一定程度的營收獲利。

奈米

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