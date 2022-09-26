美若硬著陸 學者：台企倒帳風險增

為壓抑通膨，美國聯準會（Ｆｅｄ）持續加大緊縮貨幣力道，但也引發經濟衰退隱憂。中央銀行發布報告指出，美國的智庫實證研究認為美國經濟要「軟著陸」恐有難度；國內學者則說，美國經濟一旦硬著陸，加上中國大陸景氣放緩，台灣恐也無法避免，中長期仍會受到波及。

央行在上周理監事會後報告指出，美國啟動升息循環，能否實現通膨率降至百分之二目標，且失業率僅小幅上揚的經濟軟著陸，引發學界議論；如此緊俏的勞動市場，前所未見，如美國財政部長葉倫所言．「Ｆｅｄ需要良好的技巧與一些運氣，方能實現經濟軟著陸」。

身兼央行理事的台經院院長張建一說，Ｆｅｄ已大幅下修今年美國經濟成長率至百分之○點二，可見通膨對美國經濟造成嚴重傷害，美國經濟主要是靠消費支撐，但近期零售銷售等數據都已下修，加上升息衝擊，對於消費、投資會有很大抑制作用，美國幾乎可確定將出現衰退，經濟硬著陸難以避免。

除了美國經濟硬著陸的風險，張建一示警，下半年還有大隻「灰犀牛」，也就是新興市場國家的債務危機，若外匯儲備不足，未來恐衍生金融問題，可預見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）將疲於奔命，「未來可能有許多國家要救援」。

中研院研究員周雨田指出，美國下修經濟成長率至百分之○點二，「這是接近衰退了」，未來若美國硬著陸，加上大陸經濟情況也不樂觀，而這兩國是我國最大貿易夥伴，若陸續出現衰退或景氣趨緩，台灣即便短期不會硬著陸，但時間拉長至一年以上，外銷出口將大受衝擊，屆時失業率也可能增加，也沒辦法完全避免硬著陸風險。

中央大學經濟系教授吳大任表示，升息影響慢慢浮現，台灣第四季出口預計不會太理想，且升息會影響到家庭經濟，特別是升息使房貸壓力倍增、企業負債上升，後續恐要留意部分產業恐會出現無薪假窘境，甚至出現倒帳風險。

張建一則說，台灣過去幾年經濟成長動能主要是國內投資，雖然央行、主計總處陸續下修今年經濟成長率，但「保三」沒問題，也比世界各國好，「台灣不會硬著陸、也不會軟著陸，只能說是趨緩」。