8月餐飲業營收火熱 通膨竟吃掉多數增幅

經濟部統計處今（23）日公布8月批發、零售及餐飲業營業額，餐飲業由於父親節商機、暑假人潮，加上去年同月有防疫措施，基期較低，年增依舊呈現43.6%的高幅度，同時，零售業也有雙位數正成長，與全球疫情前、2019年同期相比、再扣掉通膨因素，零售業可說完全回到疫情前正常的成長水準，而餐飲業則是與疫情前狀況差不多。

統計處表示，8月餐飲業營業額為786億元，年增43.6%，主因受惠父親節聚餐商機，加上暑假期間人潮出遊、國旅補助挹注，帶動來店用餐客群增加，加以上年同月仍配合防疫規定內用降載量能，基期較低所致，其中，餐館業年增43.6%，飲料店業年增43.8%；外燴及團膳承包業年增42.4%，主因受惠邊境管制放寬帶動空廚營收增加所致。綜計1至8月營業額為5,535億元，創歷年同期新高，年增20.6%。

零售業方面，8月營業額為3582億元，年增12%，其中包括百貨公司、便利商店、布疋及服飾品零售業、藥品及化粧品零售業都有雙位數成長；超級市場及量販店則因農曆7月落點不同因素營收微幅呈現年減。綜計1至8月營業額為2兆7,605億元，創歷年同期新高，年增8.7%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，與全球疫情前、2019年的8月營業額來相比，零售業營收成長16%，零售業物價（參考CPI商品類含食物物價）成長5.6%，等於營業額成長約11.4%，明顯已經回到疫情前的成長水準；而餐飲業營收成長8.9%，但餐飲業物價（參考CPI外食費物價）成長高達8.1%，等於營業額僅成長約0.8%，也還算是回到疫情前的營收水準。不過，9月餐飲業預估將續旺，比疫情前成長更多。

批發業部分，8月批發業營業額為1兆382億元，年增0.6%，其中食品、飲料及菸草批發業年增9%，藥品及化粧品批發業年增11.1%；但是，與外需有關的化學材料批發業及機械器具批發業則因終端市場需求疲軟，客戶拉貨力道減緩，分別年減12%、1.4%。綜計1至8月營業額為8兆4729億元，創歷年同期新高，年增7.8%。

王偉傑指出，批發業與外需和內需都有相關，外需部分因全球經濟衰退，只能寄託於內需表現。目前所有內需產業中，大多可以回到疫情前水準，僅少部分仰賴國境開放、國外旅客的產業還未回到疫前狀態。

展望9月份，統計處預估，餐飲業營業額年增28.4至31.4%、零售業年增7.5至10.5%、批發業年減2.2到年增0.8％。