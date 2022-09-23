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8月餐飲、零售營收創高 批發業勉強守住正成長

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
經濟部統計處今（23）日發布8月批發、零售及餐飲業營收。內需因疫情管制減少，消費動能爆發，8月餐飲業營收為786億元，拿下歷史次高，年增43.6%；零售業營收為3,582億元，創同月新高，年增12.0%。過往都有好表現的批發業8月錦年增0.6%，勉強守住正成長，下個月恐翻黑。經濟部統計處提供
經濟部統計處今（23）日發布8月批發、零售及餐飲業營收。內需因疫情管制減少，消費動能爆發，8月餐飲業營收為786億元，拿下歷史次高，年增43.6%；零售業營收為3,582億元，創同月新高，年增12.0%。過往都有好表現的批發業8月錦年增0.6%，勉強守住正成長，下個月恐翻黑。經濟部統計處提供

經濟部統計處今（23）日發布8月批發、零售及餐飲業營收。內需因疫情管制減少，消費動能爆發，8月餐飲業營收為786億元，拿下歷史次高，年增43.6%；零售業營收為3,582億元，創同月新高，年增12.0%。過往都有好表現的批發業8月錦年增0.6%，勉強守住正成長，下個月恐翻黑。

統計處預估，9月批發業營收年減2.2%至年增0.8%、零售業營收年增7.5%至10.5%、餐飲業營收年增28.4%至31.4%。

第3季預估批發業營收年增0.4%至1.4%、零售業營收年增12.4%至13.4%、餐飲業營收年增47.5%至48.6%。

8月批發業營收為1兆382億元，創同月新高，年增0.6%。對於過往的「常勝軍」批發業這次年增率幾乎持平，經濟部統計處副處長黃偉傑說，批發業受到全球經濟情勢下探，再加上美國、中國大陸及歐洲等重要市場都面臨衰退，導致外需表現不佳，因此預估仍較為保守。

然而，台灣內需表現則相當亮眼，絕大部分產業都已經回歸疫情水準，少數沒有回穩的屬於受到邊境官制的產業，如零售業中的寶石業、免稅店，以及餐飲業的空廚業。

而內需表現創高，但台灣在8月消費者物價指數（CPI）仍維持2.66%，高於2%的「通膨警戒線」，如何去判斷物價高漲墊高多少營收？

黃偉傑說，8月商品類CPI上漲2.84%，與零售業8月營收成長12.0%有差距；而8月外食費上漲6.6%，也與餐飲業8月超過四成年增率相比也有很大落差，顯示物價雖然有影響，但是消費量能更巨大。

至於8月零售業及餐飲業是否可以說在已經回歸疫情前水準？統計處以2019年8月零售業及餐飲業表現，以及兩個時間物價指數比較，顯示今年8月餐飲業及零售業仍較2019年8月成長0.8個百分點及10.4個百分點，確定回歸疫情前水準。

而政府預計10月13日實施「0+7」，屆時對於國外旅客來台，以及國內消費動能轉移到海外會如何影響內需，黃偉傑坦言，因為不缺定出國及來台人口，以及其中消費力，暫時難以估計。

據受查廠商對9月營運看法，按營收計算動向 指數批發業為51.3、零售業為47.2、餐飲業為41.9，顯示9月批發業 營收將較上月增加，零售及餐飲業營收將較上月減少。

餐飲業 營收

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