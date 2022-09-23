樂觀指數大降18.8%，這個產業慘登「最悲觀」寶座

疫情陸續解封，全球逐漸恢復正常運作的當下，一份來自企業的調查報告，透露景氣寒冬將至，恐怕令人很難開心！鄧白氏最新發布的2022年第三季「台灣企業樂觀指數」大降18.8%，創7季新低，其中，又以交通運輸業最悲觀，為什麼？

「我們第三季業績掉15%，訂單也衰退，去年疫情最嚴重時，都沒這麼慘！」一位不願具名的傳產老董，提起今年以來的市況，無奈哀嘆。更讓他擔憂的是，俄烏戰爭、通膨、地緣政治等衝擊不但未見緩解，還愈演愈烈等，「你說，企業能快樂的起來嗎？」

台灣企業有多不快樂？

根據，美商鄧白氏今天（9/16）發布的2022年第三季「台灣企業樂觀指數」報告，台灣企業整體樂觀指數（BOI）僅108.1，較上一季大降18.8%，年減 10.0%，創2年來新低。

六大關鍵指標含銷售量、新增訂單量、浄利潤、備貨水準、雇用員工數中，企業對於銷售量、新訂單和浄利潤趕到最悲觀，自調查以來最低，相較上一季，甚至大減逾10%。

鄧白氏台灣分公司總經理孫偉真表示，這次調查顯示，相較於2022年中，台灣部份新興科技應用需求續強，供應鏈缺料改善，售價調漲等，今年Q2貿易還有雙位數成長。

三大衝擊，台灣企業難開心

然而俄烏戰爭膠著，推升國際能源及糧食等價格飆漲，全球通膨壓力持續上升；加上疫情反覆，供應鏈斷鏈等不確定因素；第三季，台灣整體企業樂觀指數明顯下降。

經濟部公布的6月消費者物價指數（CPI），年增率漲3.59%，創2008年8月（近14年）來新高。其中又以食物類年漲7.27%最顯著。

6月外銷出口訂單金額為588.3億美元，7月為542.6億美元，月減7.8%，年減1.9%。雖然新興科技應用及數位轉型需求續強，但通膨導致終端市場需求疲軟，也讓訂單成長動能「熄火」。

上半年半導體與零組件銷售動能持續成長，加上疫情帶動醫藥用品需求增加，批發業6月營業額達1兆898億元，年增10.5%。但7月隨通膨壓力升高，消費動能轉弱，營業額反轉往下，跌至1兆321億元。

然而經濟部表示俄烏戰爭未歇，全球通膨壓力居高不下，加上疫情反覆，為製造業的潛在風險。從我們的調查中可以觀察到製造業的樂觀程度較前幾季相對悲觀，須持續關注國際情勢。

交通運輸最不開心，飯店餐飲曙光乍現

值得關注的是，疫情封城、鎖國期間慘兮兮的服務業，如間解封在即，服務業曙光快樂指數降幅縮減；反而製造業一點也快樂不起來。相較上一季，製造業企業樂觀指數從138.5下降到104.7，大幅下降24.4%；服務業企業樂觀指數則是從126.4下降到113.4，下降約10%。

相較製造業與批發業，餐飲零售業情況稍見明朗。隨疫情解封，消費人潮回流，經濟部統計，2022年6月零售業營業額為3,265億元，7月增至3,559億元。受惠外食消費增加，月增75.8%，從6月的619億元，上升至7月的748億元，增幅為統計以來最大。飯店餐飲業的樂觀指數也顯著提升。

若從產業六大指標分析，飯店和餐飲業在新訂單、淨利潤、銷售價格方面最樂觀；資通訊業在銷售量、員工人數方面最樂觀。

交通運輸業則是烏雲籠罩，在銷售量、銷售額，新訂單和淨利潤，甚至員工數量統統都不樂觀。整體而言，本季最樂觀產業為飯店和餐飲業；最悲觀產業為交通運輸業。

什麼是BOI企業樂觀指數？ 美商鄧白氏Dun & Bradstreet創立於1841年，2002年在印度首度推出「鄧白氏企業樂觀指數（BOI）」以來，逐漸擴展至東南亞國家，包括馬來西亞、新加坡和巴基斯坦，2020年開始在台灣推出。

（本文出自2022.9.16《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）