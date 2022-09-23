立法院表決通過 數位部未來在交通委員會

立法院今（23）日召開院會表決通過，數位發展部接下來新會期將交付於交通委員會審查，並得與每會期開始時，邀請該部做業務報告並備質詢。

先前立法院各朝野黨團就已針對數位部歸屬哪個委員會進行過討論，民黨及民眾黨認為符合協助產業發展方向，應放在經濟委員會；不過民進黨及時代力量認為，先前數位部組織法審查時是由交通、司法聯席處理，且數位部部分的業務與NCC重疊，因此應遵循原先組織法的建議放在交通委員會。

院會今日開會時率先表決國民黨團與民眾黨相同提案，根據具名表決結果，出席89人，贊成34人，反對55人，不通過；後表決民進黨團提議歸屬交通委員會提案，出席90人，贊成55人、反對35人，棄權0人，提議通過，新會期數位發展部將交由交通委員會審查，並得與在每會期開始時，邀請該部做業務報告並備質詢。