台灣產控協會 出版大競合2.0專書

台灣產業控股協會（TIHA）肩負推廣產業控股概念之使命，出版全國第一本以產控為主軸的專書《大競合2.0—產業控股從做大、做強到共好、共贏》及《合組式產業控股籌組指南》，昨（22）日在台北舉辦新書發表會，並邀集各界嘉賓共襄盛舉，一同為台灣產業環境建構盡心盡力。

全球隨疫情延燒、政經局勢動盪等黑天鵝不斷襲來，凸顯企業經營策略上針對領導及資源分配的重要性，「產業控股」即為提升中小企業競爭力的有利方針之一。

該發表會與台灣上市櫃公司協會、台灣併購與私募股權協會、資誠聯合會計師事務所、天下雜誌共同舉辦，行政院副院長沈榮津、經濟部主任秘書陳怡鈴蒞臨參與。

協力完成專書內容的單位—資誠聯合會計師事務所（PwC）所長暨聯盟事業執行長周建宏，及業界代表—永信國際投資控股董事長李芳信、佳世達科技董事長陳其宏，亦針對各自專業領域及經驗進行分享，全面建構產業控股的概念與認知。

自2020年起，台灣產業控股協會著手編撰《大競合2.0：產業控股從做大、做強到共好、共贏》專書，將大聯大、富采及佳世達集結內外資源的企業發展歷程，寫成管理案例，亦從策略管理的角度出發，訪談各界專家，透過外部多元觀點，探討產業控股的機會、挑戰與綜效。

該協會也透過《合組式產業控股籌組指南》一書，囊括產業控股的知識精華，評估合組產控的可行性、程序及綜效，並附上評估檢核表以利企業主可實際分析經營型態。擁有此二本專書，將是邁向產業控股的最佳起手式。

新書發表會上，台灣產業控股協會理事長黃偉祥致詞時表示，十分感謝各位嘉賓蒞臨現場為產業控股在台灣的發展盡一份心力。此次邀請的陳其宏、李芳信，分別代表重組式及廣義式控股，相信透過此次發表會，能讓與會者更清楚產業控股的定義。

黃偉祥強調，產業控股扎根於「相信」的力量，以此便能持續發揮正向效益。

沈榮津致詞時表示，在《大競合2.0》一書中可看見台灣中小企業雖有許多實力堅強的隱形冠軍，卻經常面臨資源缺乏、個股成交量小等困境，書中實例分享可為企業參考，改善經營透明度不足、企業傳承等問題。

沈榮津說，近年台灣在全球供應鏈上更具重要性，政府也會掌握這樣的契機，把握台灣優勢，提升關鍵供應鏈的多元性，提高國外對台灣投資的吸引力。

天下雜誌董事長吳迎春則引用天下雜誌兩千大調查特別指出，今年在調查服務業類別中重新定義了「產業控股」的區分，天下以數據為產業控股帶來定義，而隨著時代推演，企業經營的樣貌也愈趨多元，可預見未來將愈來愈難以行業類別概括企業屬性，產業控股正是回應此一時代特色的最佳註解。

在來賓致詞後，資誠聯合會計師事務所所長周建宏亦帶來導讀，為嘉賓釐清合組式、重組式及廣義控股的定義，並從顧問角色強調「合組式產控」整合企業資源的靈活度，亦標誌出保持敏捷、信任是時代下的企業經營關鍵。

李芳信則於演講時表示，《大競合2.0》是為最無私的奉獻，可被視為企業經營的工具書，更分享了自身於馬來西亞的投資控股布局經驗，呼應時代下企業敏捷的重要性。

黃偉祥亦於講座詳述分享大聯大執行「合組式產控」的歷程及心法。大聯大即透過「前端分、後端合」的企業文化，凝聚經營共識、建立共同機制，從中建立信任，以合組式產控之姿，整合旗下各子集團資源以達效益極大化，即是以多元融合產生新的火花，也因此希望透過協會的力量，讓更多企業主了解合組式產控的經營型態。

活動於最終環節舉辦多元觀點座談，黃偉祥以大聯大經驗分享合組式產控的過程中，企業文化對經營的重要性；陳其宏分享了集團大艦隊式經營心法，為與會嘉賓帶來廣義產控的經營視角；李芳信代表重組式控股，自家族企業、國際觀點分享對公司治理的看法；周建宏以顧問角色，聚焦台灣企業主面對變動環境應具備的公司治理心法。

台灣產業控股協會表示，產業生態及環境的構成並非一蹴可幾，而產業控股實則響應了政府的營運總部根留台灣政策，此需各界之齊心響應。此次台灣產業控股協會透過兩本專書發表，即希望能創造更多產官學交流之機會，而進一步釐清產業控股概念，看見更多產業控股型態開花結果，透過競合，創造共好、共贏的雙贏局面。