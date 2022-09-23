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屏東擴區啟動招商 年底公設與廠商建廠同步動工

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部加工處為因應台商回流及活絡屏東縣地方經濟，啟動屏東科技產業園區擴區開發計畫，首場招商座談會以「屏東產業 再創新局」為主題，9月30日將於加工處屏東分處登場，會中將說明屏東擴區開發期程、投資環境與優勢。

加工處表示，屏東科技產業園區擴區是「大南方大發展南台灣發展計畫」重要一環，獲得行政院高度重視，園區面積共26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為6個坵塊，土地「只租不售」，基地鄰近眾多重大建設，對面即是屏東科學園區，周邊則有屏東科技產業園區、六塊厝產業園區，屏東縣內還有屏東工業區、內埔工業區、屏南工業區，企業落腳屏東擴區，極具產業聚落競爭力，連結供應鏈網絡資源，為投資創造優勢。

屏東科技產業園區擴區交通便利，距高屏大橋僅1.3公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，行政院已核定設置的屏東高鐵特定區，距屏東擴區也僅須3分鐘車程，未來，高鐵特定區將規劃成高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業南北洽商談生意，交通動線南來北往通行無阻。

進駐屏東科技產業園區擴區，除享有產業群聚優勢，企業入駐屏東擴區免徵進口關稅、營業稅、貨物稅，為商機創造綜效，還能享有園區內「一站式」服務，加工處協助企業解決建照、廠登及環安衛等業務，讓廠商可專注於營運、生產。企業進駐科技產業園區更享有專人計畫輔導，法人單位陪伴企業爭取中央資源。

加工處歡迎從事金屬製品製造業、電子零組件製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、塑膠製品製造業、及其他低污染產業等有建廠需求的廠商蒞臨與會，搶得先機！招商座談會報名網址：https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0id=1818

製造業 高鐵

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