經部攜手台塑打造全台首座碳捕捉廠 年捕36噸二氧化碳

經濟部技術處積極投入淨零碳排技術研發，補助台塑（1301）、成功大學、南台科大及工研院共同建置全台首套「二氧化碳捕捉及再利用」前導示範場域，每年可捕獲製程排放的36噸二氧化碳，並將其轉化為12噸甲烷等化學品。

該示範工廠以完整的「二氧化碳捕獲」、「氫氣純化」以及「轉化再利用」三大系統的循環經濟模式，自去年底試運轉至今已有初步成果；台塑未來將逐級放大二氧化碳捕捉及再利用示範場域，擴大減碳效益，共同邁向淨零轉型。

經濟部為因應2050淨零碳排目標，提出了2×2轉型架構，讓能源與產業先實現低碳，再變成零碳。因此技術處在未來四年規劃投入約100億科研經費進行淨零碳排技術研發，並以「研發新的減碳製程技術」、「投入氫能源技術應用開發」及「完備運具電動化及開發戰略材料」三大策略方向進行布局。

其中，碳捕捉利用透過四大推動策略，開發低成本的CO2捕捉創新技術、推動CO2捕捉再利用轉化為低碳化學品的創新技術並推動、推動CCUS成功經驗複製擴散，擴大應用規模，估計逐級放大後，可達到年百噸的二氧化碳捕獲等級，除了石化產業外，未來更可運用在鋼鐵、電廠等多元產業，進而帶動新台幣破億元以上的投資。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，此次與台塑及成功大學的合作，藉由整合二氧化碳捕獲及由成功大學提供之觸媒技術，和製程、料源規格與提純製程技術設計，三方共同成功建立煙道氣二氧化碳資源化示範技術，以高效能吸收劑（醋酸鉀捕獲劑）捕獲工廠煙道所排放氣體中的二氧化碳，捕獲後可利用工廠餘熱進行分離、純化與再生，大幅降低能耗，解決二氧化碳捕獲成本過高的缺點。

另外，本試驗工廠從技術研發、製程設計、到建廠完工都是百分之百台灣製造，透過前瞻創新技術開發，可望讓技術與設備全數國產化，解決業者去碳化轉型的大挑戰。

該示範工廠以低耗能、低腐蝕創新捕獲技術實現自煙道氣捕獲二氧化碳，再生能耗≦3.0 GJ/ton CO2，並結合高效能鎳基二氧化碳轉化烷烴觸媒及製程技術開發，將二氧化碳轉製有價基礎化學品，翻轉產業過去往往仰賴國外技術進口的困境。