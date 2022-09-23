看好邊境解封 企業招募意願回溫「內熱外溫」

邊境解封倒數中，也讓企業招募意願回溫。yes123求職網今（23）日發布「虎年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示有七成九的企業透露，在今年第4季有徵才計畫，比例略高於前一次調查，回顧Q3招募比例為77.7%，也多過去年同期的73.4%，但仍低於2020年的80.2%。

若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(87.5%)、「批發零售與貿易」(86.3%)、「運輸與物流倉儲」(83.3%)，以及「科技資訊」(82.4%)、「傳統製造業」(81.8%)。

這也表示其餘20.9%的企業，在第4季「無徵才計畫」，其中又分成：15.1%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；5.8%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。

至於第四季應徵新員工的原因，主要依序為：「無擴編，單純填補人員離職空缺」(37.2%)、「一直處於缺工狀態」(34.5%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(16.5%)、「公司擴點、展店而擴編」(11.8%)。

因此合計「要擴編」的企業，比例共有28.3%，雖然低於前一季的31.3%，不過明顯多於去年Q4的21.8%，創五年同期新高，但仍不及2017年32.9%的水準。平均而言，每一家企業對人才的需求為12人，規模大於前一季的10.4人，更多於去年同期的11.5人。

進一步詢問企業，針對第4季主要職缺，開出的薪資又有多高呢？此次調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在41,443元，明顯高於前季調查時的37,437元，也多於去年Q4的40,095元，創下十年同期新高。

解讀本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，企業相當看好「邊境解封」後，消費商機有望明顯復甦，像是帶動「報復性旅遊潮」，因此各大產業在求才方面，第4季屬於「內熱外溫」，從國慶連假開始，到百貨週年慶與聖誕、跨年檔期，內需型店家持續有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於臨時性職缺。

楊宗斌也認為，受惠急單或轉單效應，部份科技業或製造業公司，甚至出現缺工情況，不過全球通膨問題，是否影響終端產品的歲末買氣，導致資方庫存壓力，仍有待持續觀察。即使受本土疫情影響，各行各業的職缺有增有減，第4季整體起薪的波動尚稱平穩，例如勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的薪資補償依舊存在，但期望顯著往上調整的空間不大。

「上述虎年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，是由yes123求職網於2022年9月7日到9月20日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,222份，信心水準為95%，誤差值為正負2.8%。至於企業有效問卷共986份，信心水準為95%，誤差值為正負3.12%。