預期邊境解封 資方樂觀看經濟反彈、近半數Q4計畫加薪

預估十月就要「邊境解封」，是否也有望帶動經濟加溫？ yes123求職網今（23）日發布「虎年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果顯示對於第4季景氣反彈，資方偏樂觀，把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為+9.8%，相較上一季也是成長8.5%。對於接下來的薪酬規劃，yes123求職網的調查顯示，合計有49.8%企業透露，在今年第4季有加薪計畫。

不過，在勞方方面，卻是偏悲觀，「淨樂觀比例」為-1.3%，但相較上一季調查為-6.6%，勞方悲觀度已明顯縮小，不過對比第2季時+6.3%的水準，尚未翻轉為樂觀狀態。調查顯示，勞方希望在第4季，平均能被調薪2,932元。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟今年防疫規定沒有「禁止內用」，內需廠商受到的衝擊，不若去年那麼嚴峻，加上外銷接單保持暢旺，只要不缺工、缺料，產線可順利運作；只是無法預測疫情何時完全結束，因此苦撐兩年多的企業主面對未來營運，態度顯得「偏樂觀，卻不失謹慎」。

另一方面楊宗斌則認為，由於接近「歲末人力盤點」時機，11月將邁入「考績評比季」，勞工們紛紛提高職場危機意識；還有持續遭遇通膨壓力，導致生活開銷增加，吃掉薪水漲幅，所以對於第4季景氣，勞方沒有太樂觀的權利，甚至需要「開源節流」來度過財務吃緊的窘境。

針對2022年前三季的薪資水準，調查顯示合計有56.8%的企業表示，「有替」員工加薪過，其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」佔了42.2%；「有，而且是全面加薪」則佔14.6%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。

整體比例仍高於去年同期的49.9%，以及前年的56.2%，但仍未回到疫情前的水準，也就是2019年的69.1%。

對於接下來的薪酬規劃，根據yes123求職網的調查顯示，合計有49.8%的企業透露，在今年第4季有加薪計畫，而且又分成：39.4%計畫「績效加薪」；僅有10.4%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4%。

因此Q4預估調薪的比例，還是多於去年同期的43.9%，創下五年以來新高，已經接近2017年50%的水準。

當然除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，此次調查也發現，合計有三成九的企業表示，在第4季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中27.3%為「平均金額沒有比去年同期高」；12.1%為「平均金額比去年同期高」。

觀察第4季「分紅或發獎金」比例，也高於去年同期的32.1%，以及前年的37.9%，但仍低於疫情前水準，回顧2019年Q4時為42%。

反之，再由勞工朋友的角度詢問，由yes123求職網調查發現，僅有一成六的上班族透露，在今年前三季，公司「有替」自己加薪過，不過比例高於去年同期的11.8%，以及前年的13.7%，但同樣未回到疫情前水準，2019年調查時為17.8%。

這也代表還有高達84.1%的勞工，在今年一到九月份「沒有」被加薪；這些人更希望在第4季，平均能被調薪2,932元，這當中有18.1%的人，甚至期盼月薪能加「五千元(含)以上」。若以官方「經常性薪資」44,286元估算，月收入大約需要再增加6.6%，勞方才會感到滿意。

解讀上述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，若年底前本土疫情「利空出盡」，使資方業績回溫，對調薪、分紅獎金的意願，自然跟著增加；只是雖然恢復到損益兩平狀況，或者仍保持獲利，不用採取無薪假或大量解僱手段，但保留帳上現金或盈餘的方向是確定的，未雨綢繆才能應付「年關」之前的突發狀況。