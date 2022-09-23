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去年底我國整體汙水處理率66.9％ 雙北最高、台東最低

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年底我國整體汙水處理率為66.9%，較109年底增2.4個百分點，整體汙水處理率以新北市93.6%最高，其次為台北市87.4%，台東縣（16.6%）最低。

主計總處表示，根據內政部營建署統計，110年底我國整體汙水處理率為66.9%，較109年底增2.4個百分點，與106年底相較亦增11.0個百分點。110年底「公共汙水下水道普及率」、「建築物汙水設施設置率」及「專用汙水下水道普及率」分別為39.8%、17.4%及9.8%；與109年底相較，「公共汙水下水道普及率」增1.9個百分點較大；與106年底相較，僅「專用汙水下水道普及率」下降0.5個百分點，其餘2類均上升，其中「公共汙水下水道普及率」增7.8個百分點較大。

按縣市觀察，110年底整體汙水處理率以新北市93.6%最高，其次為台北市87.4%，台東縣（16.6%）最低；與 106年底相較，除連江縣減14.3個百分點外，其餘縣市均增加，以台中市增26.1個百分點最多。

110年底「公共汙水下水道普及率」以台北市86.2%最高，其次為新北市（69.5%），澎湖縣等7個縣市則低於1成；「建築物汙水設施設置率」以台中市（33.7%）最高，其次為彰化縣（31.1%），其餘縣市均低於3成。「專用汙水下水道普及率」僅基隆市、桃園市及新竹市逾2成，多數（16個）縣市均不及1成。

台東 澎湖

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