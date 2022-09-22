財政部：台灣今年仍將貿易順差 出超規模估為歷年次高
財政部今（22）日發布統計通報指出，今年雖受進口物價上漲等因素影響，我國全年出超規模難以超越去年高峰，但仍會維持貿易順差，據主計總處預估，出超規模仍會是歷年次高；反觀南韓，則可能出現14年來首次入超。
財政部統計處表示，台灣與南韓經濟發展皆以出口為導向，商品進出口差額呈出超向為常態，截至去年，台灣與南韓分別已連續46年、13年出超，且最大出超來源都是中國大陸與香港，是兩國首要貿易夥伴，對陸港出超金額分別是總出超金額的1.6倍、2倍；此外對美國、東協也都是出超。
財政部表示，今年各月出超總額隨著輸入物價上揚，多較前一年下降，累計前八月出超356.8億美元，年減逾一成，不過對陸港、美國、東協累計出超，都仍是歷年同期新高。
財政部分析，台灣今年仍可保有貿易順差，依主計總處8月預測全年出超規模約611.3億美元，將是歷年次高，僅次於去年的644.1億美元。
不過南韓今年狀況可能將會翻轉。財政部指出，去年12月至今，南韓對外貿易有七個月轉為入超，今年前八月入超251.1億美元，主要受到進口原物料價格上漲、能源需求增加推升影響。
同時，受到供應鏈重組、大陸封控等政策影響，南韓對陸港出口轉為衰退，進口晶片、電池、化學材料大幅增加，對陸出超量能大減，全年恐難扭轉貿易逆差態勢。
若以貨品觀察，今年前八月台灣、南韓出超主力皆由積體電路領軍，反映兩國在全球半導體產業優勢地位；另外油價居高，兩國石油煉製品出超金額也攀升。
而台灣的資通與視聽產品出口則是撐起前八月出超的另一支柱，包括電腦零附件、伺服器等，主因受惠於企業數位化轉型發展、回流台商持續擴充國內產能，加上雲端及網通設備需求挹注。
南韓則在汽車、平面顯示器生產及造船工業具有強勢競爭力，相關貨品也名列前七大出超項目。
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