快訊

美國3碼為何台灣僅升息半碼？央行理事會決議搶先看

跟進Fed升息 央行今宣布升息半碼、存準率調升1碼

獨／豬哥亮離世5年…竟還有新廣告冒出？兒子親揭背後原因

8月失業率續飆達3.79% 創十個月新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
行政院主計總處今（22）日公布8月失業率為3.79%，為近十個月新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
行政院主計總處今（22）日公布8月失業率為3.79%，為近十個月新高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

行政院主計總處今（22）日公布8月失業率為3.79%，為近十個月新高，較7月上升0.01個百分點，但經季節調整後失業率為3.67%，較上月下降0.01個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，由於畢業季結束，預料9月失業率應會下降，目前失業率已穩定，就業情況則持續改善。

根據統計顯示，若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率5.50%最高；按年齡層觀察，則以20至24歲者失業率13.06%為最高，顯示失業人口多為初次尋職，且處職場調適階段，且適逢畢業季，導致失業率較高。

陳惠欣分析，以往6月~8月畢業季的失業率多是呈現上升情形，今年8月僅上升0.01個百分點，以幅度來看相對是小的。而累計8月對比5月今年畢業季失業率上升0.11個百分點，更是略低於近五年0.13~0.23個百分點的水準。

不過，8月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者為27.9萬人，較7月增加5,000人，較上年同月則減20.9萬人。

陳惠欣解釋，這項指標今年4月開始受疫情影響，呈現月變動增加情形，4月23.4萬人，而隨確診人數增加，5月攀升至29.6萬人、6月29.3萬人、7月27.4萬人、8月27.9萬人，顯見7、8月的27萬人已低於5、6月的29萬人。代表疫情對內需服務業的衝擊已經改善，只是目前約27萬人的情形，還是比以往沒有疫情時的18~22萬人來得多。因此，疫情還是有影響，只是慢慢在改善中。

展望9月，陳惠欣說，隨畢業生尋職陸續找到工作，預估9月失業率將呈現下降，近五年9月對比8月失業率平均下降0.09~0.28個百分點。不過，在季節因素之後，關於失業率的表現，還需密切關注疫情影響和整體經濟情勢。

失業率 疫情

延伸閱讀

畢業尋職潮發酵 8月失業率3.79%創10個月新高

超無用知識！《上古卷軸5》閒人玩家調查白漫城就業程度 失業率達日本東京3倍以上？

蔡明彰觀點：航空、散裝輪 第四季業績將意外成長

製鋼材料走跌...8月鋼鐵進口物價指數終止21個月漲勢 年跌2.68%

相關新聞

畢業尋職潮發酵 8月失業率3.79%創10個月新高

主計總處今天發布8月失業率為3.79%，較7月上升0.01個百分點，創10個月新高；不過，經季節調整後失業率為3.67%...

央行下修經濟成長率到3.51% 估通膨明年回落2%以下

央行今舉行理監事會議，會中公布下修國內今年經濟成長率預估到3.51%，同時預估今年國內消費者物價指數（CPI）仍在2.9...

8月畢業季失業率再升為3.79%，十個月以來新高

主計總處今天發布８月失業率為3.79％，較上月上升0.01個百分點，仍是近十個月新高。主計總處官員表示，八月失業率持續受...

8月失業率續飆達3.79% 創十個月新高

行政院主計總處今（22）日公布8月失業率為3.79%，為近十個月新高，較7月上升0.01個百分點，但經季節調整後失業率為...

邊境可望解封 保險公司海外旅平險配套準備好沒？

編按：今天行政院會後拍板將階段性開放邊境管理措施，入境「0+7」最快10月13日上路，業界與民眾無不引頸期盼國門開放，但不論是迎接國際觀光客、或國內民眾海外出遊，最基本的安全保險，卻從8月下旬蔡英文總統宣示評估開放邊境已來，仍缺乏完整配套措施。

下月有望開放「0+7」 經濟部：經濟泡泡將功成身退

行政院宣布10月13日有機會推動「0+7」，讓國外旅客來台無須再隔離。經濟部之前為了商務客進出簡便推動「經濟泡泡」，可透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。