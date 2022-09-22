8月失業率續飆達3.79% 創十個月新高

行政院主計總處今（22）日公布8月失業率為3.79%，為近十個月新高，較7月上升0.01個百分點，但經季節調整後失業率為3.67%，較上月下降0.01個百分點。主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，由於畢業季結束，預料9月失業率應會下降，目前失業率已穩定，就業情況則持續改善。

根據統計顯示，若按教育程度別觀察，以大學程度者失業率5.50%最高；按年齡層觀察，則以20至24歲者失業率13.06%為最高，顯示失業人口多為初次尋職，且處職場調適階段，且適逢畢業季，導致失業率較高。

陳惠欣分析，以往6月~8月畢業季的失業率多是呈現上升情形，今年8月僅上升0.01個百分點，以幅度來看相對是小的。而累計8月對比5月今年畢業季失業率上升0.11個百分點，更是略低於近五年0.13~0.23個百分點的水準。

不過，8月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致周工時未達35小時者為27.9萬人，較7月增加5,000人，較上年同月則減20.9萬人。

陳惠欣解釋，這項指標今年4月開始受疫情影響，呈現月變動增加情形，4月23.4萬人，而隨確診人數增加，5月攀升至29.6萬人、6月29.3萬人、7月27.4萬人、8月27.9萬人，顯見7、8月的27萬人已低於5、6月的29萬人。代表疫情對內需服務業的衝擊已經改善，只是目前約27萬人的情形，還是比以往沒有疫情時的18~22萬人來得多。因此，疫情還是有影響，只是慢慢在改善中。

展望9月，陳惠欣說，隨畢業生尋職陸續找到工作，預估9月失業率將呈現下降，近五年9月對比8月失業率平均下降0.09~0.28個百分點。不過，在季節因素之後，關於失業率的表現，還需密切關注疫情影響和整體經濟情勢。