中油與施蘭卜吉簽全球合作框架協議 拚達2050淨零排放

台灣中油昨（21）日與施蘭卜吉公司（Schlumberger Oilfield Holdings Ltd.）於瑞士簽署全球戰略合作框架協議，雙方將在數位轉型、油氣探採雲端認知平台應用與碳中和領域相互合作，以期能達成2050淨零排放的目標。

簽署儀式在瑞士琉森市舉辦的「2022年數位整合論壇」中舉行，由台灣中油副總經理張敏和施蘭卜吉資深副總裁Frederik Majkut代表簽署，展現台灣中油推動低碳環保家園之實際行動及宣示我國推動淨零排放的決心。

台灣中油指出，施蘭卜吉為全球首屈一指的油田服務公司，近來隨著國際能源結構轉變，施蘭卜吉也在新能源領域開發市場，提供相關產品、服務和技術解決方案，其服務及策略聯盟之合作包含全球知名能源公司。台灣中油與施蘭卜吉均為台美碳捕捉、再利用與封存（CCUS）產業推動聯盟之一員，雙方合作將可加速相關減碳工作之推展，在新能源的道路上，借重施蘭卜吉將國外CCUS、地熱能源、太陽光電、儲能、氫能及碳排放管理的成功經驗引進台灣，有助加速台灣中油能源轉型發展。

台灣中油表示，因應2050淨零排放的國家目標，台灣中油擬定「優油」、「減碳」及「潔能」三大主要策略，積極推展各項能源轉型工作，施蘭卜吉在60幾年前即駐點台灣，提供台灣陸上油氣田數百口井之電測服務以及陸上海域探勘相關技術及顧問諮詢服務。在國外油氣探採方面，施蘭卜吉將協助台灣中油於查德礦區發現油氣並成功開採，近期雙方亦針對地熱能開發及碳中和試驗設計等項目展開密切交流合作。

基於雙方在台灣陸海域及國外礦區油氣探採長期合作有豐碩的成果，雙方擴大相關領域戰略合作將有助於台灣中油加速推動能源轉型業務發展。此次簽署協議簽署之後，雙方將共同就數位轉型、地熱能源及碳中和等領域展開策略規劃與方案布署，協助台灣中油朝2050淨零排放的目標邁進。