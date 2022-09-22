下月有望開放「0+7」 經濟部：經濟泡泡將功成身退

行政院宣布10月13日有機會推動「0+7」，讓國外旅客來台無須再隔離。經濟部之前為了商務客進出簡便推動「經濟泡泡」，可透過特殊管道無須隔離就可洽商。經濟部今（22）日表示，隨著通案開放就不用專案開放，意味經濟泡泡即將功成身退。

經濟部官員指出，雖然之前開放「3+4」之後，經濟泡泡申請量有減少，但還是多多少少有。他舉例，如果是要訪台一個月時間那麼就會依循「3+4」來台；但如果是短期洽商，就反而會選擇經濟泡泡，否則隔離期間還是受影響。

他表示，確實有國際公司的主管在等到台灣「0+7」之後而將行程延後，所以開放後，只要防疫OK，對商務移動確實有好處。

經濟部業管之外籍商務人士入境專案申請又稱為「商業泡泡」或「經濟泡泡」。經濟部為了確保外籍商務人士來台洽公不受到防疫措施限制而提出的專門管道。

申請條件須符合重大商務合作或重大投資；來台具必要性、急迫性、不可取代性；來台對經濟、國家有重大貢獻等。商業人士先向經濟部提出申請，經濟部再向疫情指揮中心提報，經核准即可無隔離來台洽商，但是同時間也會限制其行動及會面形式等。