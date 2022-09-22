數位貨幣發展不能等 陳冲：貨幣競爭也是貨幣戰爭

在台北談數位人民幣的進展，好像政治不正確，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，不妨先看看美國白宮今年上演什麼重頭戲？

今年3月，俄烏戰爭開打不久，白宮幾乎無日不談戰情，3月9日美國總統拜登居然破例，沒提烏克蘭，而是簽署了一份數位資產（Digital asset）的行政命令，新聞稿特別表明這是前所未有（first-ever）、政府整體（whole-of-government）的舉措，在前線吃緊，拜登竟然有此閒情逸致，顯然並不尋常，命令後段又特別提到聯準會一向興趣不大的數位主權貨幣（CBDC）；陳冲說，合理的懷疑，這異常的舉動，應還是與戰爭引發的戰略攸關。

果不其然，半年後的9月12日白宮又發出長篇大論的政策說明，強調數位資產的重要，在結尾又祭出跨部會推動CBDC的大戲，認為不僅有利於支付系統、跨境交易、普惠金融，而且耐人尋味地指出，可以強化美國在全球金融的領導地位、支持有效的制裁（sanction）。

顯然在對俄金融制裁過程中，以及最近台海危機的沙盤推演中，美國意識到在數位主權貨幣的競爭下，如果落後，將增加金融制裁的困難，而且可能擴大貨幣戰爭失敗的風險。

相信世人記憶猶新，俄烏戰爭爆發後，除軍事戰外，美國較大的動作是對俄國的金融制裁。而最具威力的制裁，首推將主要俄國銀行「踢出」在SWIFT外，同樣的制裁，美國自然會盤算，對北京是否有效？

包括經濟學人雜誌在內的西方財經媒體，早有評析，中美如在亞洲啟動軍事戰，勝負難料（類似論述不少，例如Danger zone；The coming conflict with China），但如發生金融戰，則是美國穩操勝券，那拜登何需緊張？

回首20世紀美元吃香喝辣的情景，各國均看在眼裏，2009年周小川一篇國際貨幣體系意見的宏文，四平八穩，也道出眾人心聲，但引起歐巴馬抨擊（上駟出手 ） 。其後2014數位人民幣展開研發工作，由無到有，現正積極測試中；2015年人民幣跨境支付系統（CIPS）開始建置，2016年人民幣加入SDR，一個新的國際準備貨幣，漸漸成形。

陳冲說，如果金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科更不好相與，美方對目前享有的金融優勢，難免感到不安。最近上海合作組織集會，儼然東方北約，也為去年擴大規模的m-Bridge（已有BIS、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行加入），奠定數位貨幣跨境支付的基礎。

說來諷刺，全世界最大的出口國，又是全球最大的債權國，面對可能的金融戰，對手是全世界最大進口國，且是全球最大債務國，居然難以金融自主，處於劣勢 。本來債主怕債戶，早有先例，而且美元在印鈔、平台、貿易結算，原就坐擁優勢，2021年初，北京欲擺脫SWIFT成立的金融網關信息服務公司（FGIS），仍然需SWIFT持股半數，所以短期內在金融訊息與資金平台方面，尚不能做到完全獨立運作，但2025年後，金融戰的基礎建設，如轉向對北京有利，恐怕就是白宮9月12日發布新聞背後的隱憂。

誠如Hoover Institution的分析，數位人民幣DCEP必然改變地緣經濟的風貌（transforming the geoeconomic landscape），當數位人民幣真正啟用，很多國家加入跨境支付，不只地緣經濟，地緣政治、軍事都會有極大影響。白宮應該意識到問題的嚴重性，才會在戰雲密布的2022兩度示警。

陳冲說，我們政府應急起直追，在數位貨幣研發上展示實力（不論是CBDC或DCEP），表現一下數位科技水準，顯示可以擔任「盟友non-NATO ally」的價值，不應是只有乞憐，期待同情票而已。