史上最大缺工潮來襲 港澳人才成企業延攬重要目標
面對史上最大缺工浪潮，台灣產業對於海外人才需求也大幅提高，語言文化接近的港澳優質人才，成為企業延攬重要目標。
1111人力銀行公關經理黃楷元表示，港澳人才具有國際觀及語言優勢，勇敢跨出舒適圈的人格特質和環境適應力，對企業來說更是加分項目。要進入台灣職場，首要之務便是清楚掌握各項申請程序、備齊文件資料，可大幅降低企業協助申請工作居留許可的門檻、也提高聘用意願。
台灣產業在疫情解封後動能提昇、整體勞動人口卻持續下降，根據國發會統計，國內15~64歲工作年齡人口從2015年起逐步下滑，估算至2030年我國需要額外增加40萬外籍勞動力，才能維持國家經濟發展動能。
另一邊，香港則在反送中運動後，出現大量人口外移，根據港府2022年8月份公布的數據，過去一年香港人口淨移出高達11.3萬人。同時，台灣成為香港人移民、求學熱門地點，2021年獲得居留許可的港人達到11,173人、獲得定居許可的港人則達到1,685人，數字仍在持續增長中。因此，讓港澳人才順利融入台灣職場，將可同時解決台灣人才缺口、及港澳民眾在台安身立命之問題。
有鑑於此，在大陸委員會指導下，中華港澳之友協會舉辦「港澳移民留臺就業創業」座談會，由1111人力銀行、桃園市青年事務局、互動資通股份有限公司協辦。會中將由專家進行法規政策說明、資源統合介紹、職場趨勢分析，並邀請已來台發展的成功案例現身說法、分享經驗。
中華港澳之友協會副會長兼秘書長張仕賢表示，申請赴台港澳人士數量逐年攀高，但也衍生若干問題，諸如就業創業法規政策的資訊落差、人力市場結構的需求差異、甚至是不肖人士的誤導或非法代辦等。本次座談期望藉由正確資訊提供、完整經驗分享來導正視聽，讓有意移民或在台就創業的港澳朋友，能有客觀且正向的認識。
1111人力銀行指出，座談會將於9月24日（周六）14:00-16:00登場，座談由醒吾科技大學校長陳義文擔任主持，與談嘉賓包括1111人力銀行黃楷元公關經理、桃園市青年事務局陳冠穎局長、台北城大飯店李承仲董事長、立颺法律事務所林日春律師、及港人旅台創業投資代表、琳記甜品創辦人楊建琳。將分從法規政策、職場趨勢、及親身經驗等不同面向切入，讓想在台就創業的港澳朋友，充分掌握台灣政府各項友港措施與資源、及產業人才需求、社會文化面貌，活動地點於達文西會議空間（台北市中山區南京東路二段6號6樓）。
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