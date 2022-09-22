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西門子歌美颯離岸風力再生能源 台中港機艙組裝廠動土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中港西門子歌美颯機艙組裝廠擴廠案，昨天舉行動土典禮。圖／台中港務分公司提供
台中港西門子歌美颯機艙組裝廠擴廠案，昨天舉行動土典禮。圖／台中港務分公司提供

西門子歌美颯離岸風力再生能源股份有限公司在台中港設置的第1期機艙組裝廠所生產之8MW機艙已全數交貨，新世代14MW機艙組裝廠昨天在台中港辦理動土典禮，預估生產之機艙年產能可達2GW，所生產之離岸風機機艙將供應海龍離岸風電計畫、第三區塊開發風場及亞太區專案使用。

西門子歌美颯也成為台中港首家投入次世代離岸風機組件生產之風機設備商，將離岸風電國產化推向新的里程，西門子歌美颯於台中港之機艙組裝廠占地4.5公頃，這次擴建案將在原所在之機艙組裝廠規模下擴建辦公室及廠房，預估於2024年第2季開始投產，西門子歌美颯此擴建案預估就業人數將比原機艙廠多出3倍，期可帶動提升台灣離岸風電專業人才。

台中港務分公司陳苗鏜副總經理稱讚西門子歌美颯在台灣的離岸風電國產化投資效率，他說雖然西門子歌美颯再興建第一期廠房時，面臨台中市政府都市審議規範調整之政策變化及新冠肺炎爆發，仍在2年內完成廠房興建，也是在台中港離岸風電國產化專區第1家進入投產的離岸風電國產化業者，現在正實踐著向亞太供貨中心的道路邁進。

台中港配合離岸風電國產化提供製造生產土地，提供碼頭及後線做為風場預組裝使用，面對將迎來的第三區塊開發每年1.5GW裝置容量，台中港港埠資源的管理將是挑戰也是轉機，港務公司表示將與業者並肩作戰，可共同促成並創造台灣綠色產業發展、協助風電業者掌握商機、台中港服務升級之三贏局面。

西門子歌美颯機艙組裝廠在台中港擴廠案示意圖。圖／台中港務分公司提供
西門子歌美颯機艙組裝廠在台中港擴廠案示意圖。圖／台中港務分公司提供

離岸風電 西門子

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