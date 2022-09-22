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夏日用冰高峰...三家漁業製冰業者漲價 公平會認定聯合行為

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

炎炎夏日正值漁業用冰需求的高峰期，澎湖縣3家漁業用冰製冰業者於111年7月1日同日調漲價格，公平會立刻積極查察，調查結果經昨天委員會通過，金海企業行、豐德冷凍廠股份有限公司、西北製冰工業有限公司，合意調漲漁業用冰價格，構成公平交易法第15條之聯合行為，對3家業者裁處合計新臺幣30萬元罰鍰。

公平會表示，漁業用冰是指漁船出海捕魚冷藏漁獲物使用之冰塊，不可食用且單支重量達135公斤，因此產銷業者須具備大型冷凍庫、專用冰模、冷卻設備、高壓電設備及滑冰道等專業機具及操作能力。金海企業行、豐德公司、西北公司均具備前揭設備及操作能力且銷售漁業用冰，營業規模相當且相互競爭，3家業者同時調漲漁業用冰價格是否涉及聯合行為，公平會即刻前往實地調查與蒐證。

公平會表示，調查後發現，澎湖縣漁業用冰市場高度仰賴金海企業行、豐德公司、西北公司供應。目前3家業者於澎湖縣漁業用冰市場占有率相當，彼此認識且相互牽制，任何一家調價均會引起市場競價。7月1日金海企業行等3家業者以台電公司調漲電價為由，調漲冰塊價格至每支200元並發布公告，實際上調價前即已透過通訊軟體LINE傳遞調價訊息並相互確認，合意達成漲價共識並同步調漲價格，違反公平交易法第15條規定。

公平會提醒業者，商品價格、數量絕對是競爭上重要的秘密武器，就算事業間彼此熟識，亦切勿相互傳遞價格表露心跡，形成「你的價格就是我的價格」，走過路過千萬別談過，以免觸及公平交易法聯合行為的紅線。又業者尤其不能藉口成本上漲趁機聯合哄抬價格，一經查獲具體事證公平會即會依法開罰。

公平會 澎湖 漲價

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