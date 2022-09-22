美國打金融戰隱憂？ 陳冲：白宮意識到數位人民幣威脅

針對數位貨幣發展，前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（22）日指出，美國白宮已意識到數位人民幣DCEP將改變地緣經濟的風貌，若數位人民幣真正啟用，很多國家加入跨境支付，不只地緣經濟，地緣政治、軍事都會有極大影響，白宮已在戰雲密布的2022年兩度示警，我國政府在此議題上，也應急起直追。

陳冲指出，俄烏戰爭開打不久，白宮幾乎無日不談戰情，3/9拜登居然破例，沒提烏克蘭，而是簽署了一份數位資產(Digital asset)的行政命令，命令後段特別提到美國聯準會（Fed）一向興趣不大的數位主權貨幣(CBDC)。陳冲認為，合理懷疑此異常的舉動，應是是與戰爭引發的戰略攸關。

他進一步提到，上周(9月12日)白宮又發出長篇大論的政策說明，強調數位資產的重要，在結尾又祭出跨部會推動CBDC的大戲，認為不僅有利於支付系統、跨境交易、普惠金融，且耐人尋味地指出，可強化美國在全球金融的領導地位、支持有效的制裁。

陳冲認為，顯然在對俄羅斯金融制裁過程中，以及最近台海危機的沙盤推演中，美國意識到在數位主權貨幣的競爭下，「如果落後，將增加金融制裁的困難，而且可能擴大貨幣戰爭失敗的風險。」

他提到，俄烏戰爭除軍事戰外，美國也展開對俄國的金融制裁，最具威力的制裁，首推將主要俄國銀行「踢出」在環球銀行金融電信協會（SWIFT）外，美國自然會盤算，同樣的制裁對北京是否有效？

但若發生金融戰，美國理應穩操勝券，美國總統拜登為何要緊張？陳冲認為，主因2014年數位人民幣展開研發工作，由無到有、現正積極測試中；2015年人民幣跨境支付系統(CIPS)開始建置，2016年人民幣加入SDR，一個新的國際準備貨幣，漸漸成形。若金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科更不好相與，美方對目前享有的金融優勢，難免感到不安。

他也提到，最近上海合作組織集會，儼然東方北約，也為去年擴大規模的m-Bridge(已有BIS、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行加入)，奠定數位貨幣跨境支付的基礎。

他說，美國是全世界最大進口國，且是全球最大債務國，居然難以金融自主，處於劣勢，此狀況說來諷刺。本來債主怕債戶，且美元在印鈔、平台、貿易結算，原就坐擁優勢，2021年初，北京欲擺脫SWIFT成立的金融網關信息服務公司(FGIS)，仍然需SWIFT持股半數，所以短期內在金融訊息與資金平台方面，尚不能做到完全獨立運作，但2025年後，金融戰的基礎建設，若轉向對北京有利，恐怕就是白宮9月12日發布新聞背後的隱憂。

陳冲強調，若數位人民幣真正啟用，很多國家加入跨境支付，不只地緣經濟，地緣政治、軍事都會有極大影響。白宮應該意識到問題的嚴重性，才會在戰雲密布的2022年兩度示警；我國政府應急起直追，在數位貨幣研發上展示實力(不論是CBDC或DCEP)，表現一下數位科技水準，顯示可以擔任「盟友non-NATO ally」的價值，不應是只有乞憐，期待同情票而已。