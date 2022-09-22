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西門子歌美颯宣布 啟動擴建台中機艙組裝廠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思、行政院副院長沈榮津、海龍計畫風場總監岳慕駒與西門子歌美颯臺中機艙組裝廠模型合影。（海龍離岸風電計畫 ／提供）
西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思、行政院副院長沈榮津、海龍計畫風場總監岳慕駒與西門子歌美颯臺中機艙組裝廠模型合影。（海龍離岸風電計畫 ／提供）

以海龍離岸風電計畫的國產化承諾為基礎，西門子歌美颯在台中舉辦動土典禮，宣布啟動擴建台中機艙組裝廠。機艙廠規劃將拓增超過三倍土地面積，達約9萬平方公尺，且預計雇用超過三倍的台灣在地員工。

隨著機艙廠擴建，生產範圍亦將擴大，將在拓建的區域興建新的廠房。擴建後的機艙廠預計在2024年啟動生產，可望為海龍計畫交付高達1,044MW 容量、在地製造的SG 14-222 DD直驅式風機機艙。此舉亦讓西門子歌美颯為後續台灣區塊開發的風場做好準備，為未來專案提供在地組裝的機艙。不僅為國產化關鍵發展項目提供持續且穩定的生產量能，也為在地供應鏈帶來更多機會，透過為擴建後的機艙廠供應零組件，實際參與離岸風電產業。

海龍由三座風場組成，包含海龍2A（300 MW）、海龍2B（232 MW）和海龍3（512 MW）。其中，海龍2A風場肩負國產化任務，攜手本土供應鏈落實在地化的承諾。而在地組裝的機艙及在地採購的關鍵零組件將可作為落實國產化的最佳示範。

海龍計畫風場總監岳慕駒（Felipe Montero）表示：「我們在支持台灣政府達成能源轉型目標和為離岸風電產業發展強健的本地供應鏈等面向取得了長足的進步。今天，西門子歌美颯台中機艙廠的擴建象徵海龍計畫及台灣再生能源發展達成了一個重要里程碑。我們很高興能夠促成機艙廠擴建及為此作出部分貢獻。我們對於跟西門子歌美颯的合作，及將共同達成的目標感到非常驕傲，並且期待在與西門子歌美颯的合作下成功交付海龍計畫。」

離岸風電 西門子

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