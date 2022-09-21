訊連旗下獨角獸玩美移動 改去紐交所掛牌

軟體大廠訊連（5203）今（21）日公告，轉投資的獨角獸玩美移動（Perfect Corp）與美國上市公司Provident Acquisition Corp合併案及上市申請進度，目前合併案仍持續進行申請作業，惟原先規畫至那斯達克（NASDAQ）上市，現在改為改規劃至美國紐約證券交易所（NYSE）掛牌。

訊連公告轉投資公司玩美移動與美國上市公司Provident Acquisition Corp. (Cayman) 合併案及上市申請之進度。

訊連持股100%子公司Cyberlink International Technology Corp. (BVI)持有玩美移動約36.3%股份。

訊連表示，依據先前協議，玩美移動規劃與ProvidentAcquisition Corp進行合併，並由玩美移動為合併後之存續主體，本合併案目前仍持續進行申請作業。

訊連指出，為配合公司營運發展及促進股東利益，合併雙方合意改規劃至美國紐約證券交易所掛牌交易，原先擬於那斯達克上市。待合併及掛牌上市作業完成，玩美移動仍為存續之上市主體。

訊連說明，合併申請案目前仍由美國證券交易委員會（SEC）審查合併上市文件中。後續合併及上市進度將由玩美移動公司與Provident Acquisition Corp依實際作業情形對外說明。

依據訊連原先規畫，玩美移動將採用SPAC方式在美上市，潛在估值上看14億美元（約新台幣392.84億元），預計在今年第3季在那斯達克上市；惟隨著訊連改變掛牌交易所，玩美移動上市時間恐不能如同原先預期。

訊連董事長黃肇雄先前表示，玩美移動持股會逐年、分批處理，但會保留一部分股權，享有玩美股息及其成長果實。