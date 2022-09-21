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美商會攜手東西方中心 出版《臺美夥伴緊密相連》新書

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導

隨著國際對台灣的關注顯著提升，台灣美國商會指出，今（21）日在美國眾議院雷伯恩大樓舉行了東西方中心與台灣美國商會聯合出版的《臺美夥伴緊密相連》（Taiwan Matters for America/America Matters for Taiwan, TMFA）發布會，吸引了來自美國國會台灣連線的民主黨及共和黨領袖、駐美國台北經濟文化代表處副代表王良玉，與智庫領導人等共約100位嘉賓出席，反映了美國對台灣的支持已經成為一個高度共識。

台灣美國商會指出，隨著《臺美夥伴緊密相連》的發布，同時代表台灣被視為東亞和平與繁榮的核心。而美國東西方中心（East-West Center, EWC）則是一個位於夏威夷檀香山的教育及研究機構，並在華盛頓特區設有辦事處，在台灣美國商會的支持下進行台灣事務研究。

台灣美國商會表示，《臺美夥伴緊密相連》是東西方中心出版的系列專著中最新一冊，這系列作品凸顯出美國與其印太地區夥伴之間經濟、安全、民間交流以及其他各類關係，《臺美夥伴緊密相連》中列舉大量的數據資料、事實陳述、圖表和故事，用以說明美國和台灣對彼此的獨特重要性，並介紹美台關係的幾個不同面向。除了經濟和政治，也涵蓋了諸如雙方教育交流或其他加深對彼此認識的項目等。

台灣美國商會資深顧問沙蕩（Don Shapiro）代表商會出席此次在華府的發布會，他指出：「台灣美國商會很榮幸能參與編撰這本精簡但豐富的專著，尤其台灣憑藉著過去幾年中在公共衛生、民主實踐、青年教育和科技進步領域的貢獻，已成為美國的重要夥伴及國際要角，《臺美夥伴緊密相連》及一起發布的相關資料即能佐證說明。」

美國商會

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