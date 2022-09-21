漢翔攜手奇異公司 簽延長燃氣渦輪發電機組合作協議

漢翔（2634）搶進新能源商機，今(21)日在台中總部與GE公司(GE Gas Power)進行簽署燃氣渦輪快速(Fast Power)發電機組代理延長3年的合作協議儀式，依據協議內容，雙方延長合作關係，共同為國內燃氣渦輪快速發電機組市場的銷售及拓展而努力。漢翔與GE除攜手台電通霄電廠、中油永安廠建置燃氣渦輪發電機組，另中油在台中的梧棲案場也建置了燃氣渦輪發電機組。

漢翔也是國內航太產業的領頭羊，軍機跟民航機業務將在今年業績開始發酵，也是為第一階的零組件供應商，積極多角化經營，漢翔與奇異公司現正攜手於台電通霄電廠、中油永安廠建置燃氣渦輪發電機組，未來可藉此成功案例，在國內協助更多企業將燃煤發電機組汰換為燃氣機組。

另本次雙方簽署協議的燃氣渦輪發電機組，其機組搭配航改型渦輪引擎，已廣泛應用於船舶主機及工業發電等領域，啟動速度快，可於10分鐘內完成啟動，亦可當日多次起停，有效解決尖峰用電及電力不足的困境，此類引擎除可燃燒天然氣外，也能混合氫氣作為發電燃料，相較於傳統的燃煤，可減少二氧化碳的排放。

近年來漢翔在國防、民機、科技服務範疇皆有亮麗成果，科技服務範疇大有斬獲，為響應國家能源轉型政策，積極布局新能源，2021年啟用儲能系統，為全台第一家正式上線，台電電力交易平台日前輔助服務市場dReg0.25及dReg0.5調頻備轉輔助服務的合格廠商。

另儲能系統沙鹿第二案場、岡山第三案場規劃建置中，正式上線後可提供更多電力容量，使電網穩定運作，若遇有突發事故時，能立即供電，將社會受到的負面影響降到最低。沼氣微渦輪發電業務，則持續與國內環保機關、畜牧業、石化業等合作，增加台灣綠色競爭力。