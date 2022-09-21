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經濟部mTARC聯盟促台泰合作 智慧電動車南向傳捷報

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
經濟部技術處推動臺灣車輛移動研發聯盟，於泰國曼谷舉行「2022臺灣車輛國際論壇」，期間促成臺泰電動車產業鏈結及商機拓展，國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國。圖為創奕能源與上市公司Somboon集團在泰國曼谷舉行交車儀式。圖／經濟部提供
經濟部技術處推動臺灣車輛移動研發聯盟，於泰國曼谷舉行「2022臺灣車輛國際論壇」，期間促成臺泰電動車產業鏈結及商機拓展，國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國。圖為創奕能源與上市公司Somboon集團在泰國曼谷舉行交車儀式。圖／經濟部提供

經濟部技術處表示，台灣車輛移動研發聯盟（mTARC）取得新南向三大重要成果，包括在9月15日進軍泰國曼谷舉行「2022台灣車輛國際論壇」（TAIFE）、促成國產電動巴士以量產規模正式外銷泰國，以及攜手泰方合作落成東協最大規模鋰電池廠、兩年內將擴產40億瓦時，宣示我國搶進東南亞電動車產業鏈。

經濟部技術處何祥瑋科長表示，近年來以科技專案推動電動車相關技術開發，已建立上千件自駕車與電動車相關專利，遍布美國、德國、日本、台灣、中國大陸等國家，並授權專利廠商達230家，總計350件以上。這次進軍泰國更有了階段性的重大發展，期間與台灣商會聯合總會舉行技術交流會，在總會長郭修敏號召下共有70多位台商熱情參與，可望在全球疫後復甦期為我國電動車產業注入新南向的活水。

TAIFE主席暨工研院機械與機電系統研究所所長饒達仁表示，台灣車輛國際論壇是亞洲汽車產業重要的專業論壇及年度盛事，已邁入第18年，此次是繼2019年後再度移師以汽車產業聞名、素有「東方底特律」之稱的泰國，現場逾上百家廠商出席。

泰國目標2030年產75萬輛電動車，此次台泰雙方的交車合作也是一大亮點。工研院與創奕能源合作的電動巴士，採用工研院研發的整車控制器、車道輔助維持等核心技術，同時搭載台灣業者開發的動力系統、煞車及底盤架構，在今年成功行銷泰國。創奕能源董事長黃振聲表示，創奕在泰國與上市公司Somboon集團合作成立合資公司STRON，目前已有電動巴士以及自駕車在曼谷試運行，未來將與工研院在泰國合作自駕車案，導入國內關鍵零組件，提供各區域市場客製化智慧交通方案。

有量科技總經理李誌誠表示，工研院、有量科技與泰國EA集團（Energy Absolute Public Company Limited）共同發展電動車鋰電池技術，已於泰國完成第一階段年產能10億瓦時（1GWh）的生產線，將在兩年內擴產40億瓦時（4GWh）。泰國EA總裁非常肯定工研院對其發展鋰電池生產製造的協助，並表示將於年底前親自來台，與台灣電動車供應鏈面對面洽談合作，進入東南亞及南亞市場場域。

泰國 電動車 工研院

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