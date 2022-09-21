西門子歌美颯台中廠擴建 將雇超過三倍以上的本土員工

西門子歌美颯今（21 ）日舉辦台中機艙廠擴建動土典禮，機艙廠規劃將拓增超過三倍土地面積達9萬平方公尺，預計雇用超過三倍的台灣在地員工，並興建兩棟新廠房與一棟新倉儲，進行離岸風機機艙的在地生產與組裝。

西門子歌美颯表示，目前台中廠有80位台灣在地的員工，擴建之後就會增加至300人，在地員工將是目前的三倍以上。

西門子歌美颯再生能源離岸風電執行長Marc Becker表示，「我們對於擴大三倍投資台灣並持續引領台灣的綠能轉型深感期待。」

西門子歌美颯於2016年建置台灣的第一座離岸風場，並在2017年來台設立亞太營運辦公室。特別是台灣與台中港積極發展離岸風電的精神，與西門子歌美颯殷切佈署台灣成為亞太區離岸風電樞紐的計畫不謀而合，更加堅定我們深根投資台灣的信心。

西門子歌美颯台中機艙廠的拓建將依照政府國產化要求，於同一基地進行連續生產組裝流程，新廠房配置輪轂與後端專門生產線落實在地生產、組裝，並包含發電機在內的最終組裝等相關製程。

西門子歌美颯機艙廠預計於2024年第二季啟動SG 14-222 DD離岸風機在地生產，每座風機的機艙將有近上萬個零組件投入機艙生產，可為台灣供應商創造更多在地化契機；拓建後的機艙廠年產能達2GW（10億瓦）裝置容量規模，除支持1,044MW（百萬瓦）海龍離岸風電計畫、第三階段區塊開發風場。

西門子歌美颯亞太區離岸風電營運發展董事長倪邇思 (Niels Steenberg) 表示，2021 年台灣第一顆在地組裝的機艙誕生於西門子歌美颯台中機艙廠，目前它們已高聳矗立於台灣海峽，穩定提供乾淨能源，對此我感到非常與有榮焉。

西門子歌美颯台中機艙廠於9月啟動擴廠工程。第一期機艙廠於2020年4月展開廠房建置，成功在2021年8月完成台灣第一顆在地機艙組裝，後續交付900MW沃旭大彰化東南及西南第一階段離岸風場全數111座機艙，其中75座機艙就是來自西門子歌美颯第一期台中機艙廠。