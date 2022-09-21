台中港離岸風電發展 4大營運主軸推動中

行政院核定「風力發電4年推動計畫」，規劃2025年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，指定台中港工業專業區(II)作為離岸風電之機組件製造產業發展基地，港務公司配合政策於台中港規劃4大營運主軸，包含風機預組裝基地、風電國產化基地、運維基地及人才培訓中心正推動中。

因應國家綠能政策推展，台灣港務公司台中港務分公司全力協助離岸風電產業進駐港區並落地生根，近年全球遭新冠肺炎疫情影響致離岸風場施工進度延宕，造成風機相關組件置留港區，台中港務分公司調整港區各項軟硬體設施及管理作為，如調配現有資源、協調相關承租人彼此需求、釋出更多土地以因應因疫情所增加土地需求、放寬港內相關離岸風機等超規格貨物運輸時間及規範，適時適地排解離岸風電業者土地需求、碼頭使用及運輸通路等問題，以達通暢海、陸運輸目標。

為第三階段區塊開發作準備，台中港務分公司今年已提早啟動台中港#37、38重件碼頭相關新建工程，加速填築南填方區，將分別於2024年完成10公頃、2025年完成36公頃後線土地，辦理保安林解編47公頃土地之因應作為，備妥迎向下一里程碑的挑戰。

台中港區目前已完成新建及改建的預組裝重件碼頭，包含#2、#5A、5B、#36、#107碼頭等，其中#107碼頭係短期支援風機預組裝使用，俟#37、38碼頭完工後，#106、107碼頭皆回歸作為風機國產化零組件進出口使用，並規劃「離岸風電國產化專區」共107.3公頃土地，全數提供離岸風機零組件製造廠商進駐，包含天力離岸風電公司(葉片Blade)、西門子歌美颯公司(機艙Nacelle)、永冠能源材料公司(輪轂鑄件Hub)及世紀樺欣風能公司(塔柱Tower、轉接段Transition piece)，另再盤點提供物流專區20公頃土地以擴充相關用地空間；因應長遠離岸風機營運期發展所需之運維服務，已提供風電運維基地交由臺灣港務港勤股份有限公司經營，且成立風訓公司辦理離岸風電人才培訓中心。