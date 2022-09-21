快訊

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

三大優勢 科技非投資等級債躍為投資新寵

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

今年以來，債市歷經大幅震盪修正後，目前債市評價已極具吸引力，尤其是非投資等級債，殖利率與利差皆來到近年新高。非投資等級債降評機率與違約率將持續處於低檔，尤其是2021年違約率達到0%的科技非投資等級債，具備低違約率、低波動風險、收益成長兼具三大優勢，可望成為投資人追求收益的新寵。

日盛投信表示，過去在多數經濟放緩時期，企業基本面可能隨之疲弱，但現階段，非投資等級債發行企業的財務體質相對健全，優於過去景氣放緩時。

主要原因之一，在於2020年3月新冠疫情引發的違約周期，使得美國整體非投資等級債違約率在當年10月達到6.3%高點，等於為債市汰弱留強。財務體質弱的企業已經違約收場，得以倖存的企業都擁有強勁的財務基本面。

科技非投資等級債過去20年平均違約率僅1.4%，遠低於整體非投資等級債的3%，2021全年更達到零違約狀態。預期即使2022年經濟成長趨緩，科技非投資等級債違約率仍將處於極低水位。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，較低違約率也為科技非投資等級債帶來較低波動風險。根據統計過去十年（2012年7月至2022年7月），科技非投資等級債長期波動度為5.6%，接近投資等級債的4.8%，遠低於納斯達克指數的16.4%，也低於整體非投資等級債的7.2%。在今年震盪的市況下，科技非投資等級債更可望展現優異的抗波動效果。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，目前債券投資除了要追求收益價值之外，還需要爭取資本利得潛力，唯有收益與資本利得兼備，才能延續2009年以來的債市榮景，而投資創新科技非投資等級債券便是在定期債息收入之餘，掌握創新科技大趨勢所帶來的資本利得增值契機。

統計2008年12月至2022年7月以來，科技非投資等級債（ICE BofA US High Yield Technology Index）的債息收入為7.8%、略高於一般非投資等級債（ICE BofA Global High Yield Index）的7.11%，然而科技非投資等級債繳出的資本利得上漲4.03%，更是一般非投資等級債上漲2.06%，近二倍之多，顯示科技非投資等級債確實掌握了收益成長的優勢契機。

債市 債券

延伸閱讀

美非投等債 短空長多

第四季勤練「防、生、曙」 應對市場波動

固定收益型基金 人氣火

非投資等級債 可攻可守

相關新聞

台開11/7召開股臨會全面改選 練台生對決邱于芸

已下市的台開公司，8月25日召開股東常會卻流會，依法原定於年底前再次召開，但第二大股東練台生陣營，已於日前發動提前召開股...

王令麟參戰搶泰山經營權？ 東森回應了

針對9月21日雜誌報導「龍邦結盟王令麟搶泰山（1218）經營權」相關新聞，對此，東森（2614）集團今（21）日發出聲明...

勞保「傷病給付」線上申請還沒收到？4步驟查詢看你「卡在哪」

疫情升溫，勞動部先前放寬「傷病給付」規定，COVID-19確診之輕症者在居家照護期間同樣可以請領勞保傷病給付，申請人除了臨櫃前往勞保局申辦之外，勞動部也開放「傷病給付線上申請」管道，申請人在家就可以簡單完成COVID-19確診之傷病給付申請。不過由於確診人數不斷攀升，有民眾申請了卻苦等不到給付入帳，《聯合新聞網》用圖文方式，讓你輕鬆查詢目前案件的處理進度。

台綜院：8月產業電力景氣燈號維持綠燈

台灣綜合研究院今天發布8月台灣EPI電力景氣指數，8月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少0.24%，整體產業電力景氣燈...

又擠下台北！新竹四成餐飲職缺時薪高於176元

新竹又擠下台北！根據小雞上工今（21）日發布的最新調查顯示，薪資高於基本時薪168元的職缺數量最多地區分別為新竹市(占比...

台中港離岸風電發展 4大營運主軸推動中

行政院核定「風力發電4年推動計畫」，規劃2025年達成累計約5.7GW之離岸風機裝置容量，指定台中港工業專業區(II)作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。