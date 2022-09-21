三大優勢 科技非投資等級債躍為投資新寵

今年以來，債市歷經大幅震盪修正後，目前債市評價已極具吸引力，尤其是非投資等級債，殖利率與利差皆來到近年新高。非投資等級債降評機率與違約率將持續處於低檔，尤其是2021年違約率達到0%的科技非投資等級債，具備低違約率、低波動風險、收益成長兼具三大優勢，可望成為投資人追求收益的新寵。

日盛投信表示，過去在多數經濟放緩時期，企業基本面可能隨之疲弱，但現階段，非投資等級債發行企業的財務體質相對健全，優於過去景氣放緩時。

主要原因之一，在於2020年3月新冠疫情引發的違約周期，使得美國整體非投資等級債違約率在當年10月達到6.3%高點，等於為債市汰弱留強。財務體質弱的企業已經違約收場，得以倖存的企業都擁有強勁的財務基本面。

科技非投資等級債過去20年平均違約率僅1.4%，遠低於整體非投資等級債的3%，2021全年更達到零違約狀態。預期即使2022年經濟成長趨緩，科技非投資等級債違約率仍將處於極低水位。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊指出，較低違約率也為科技非投資等級債帶來較低波動風險。根據統計過去十年（2012年7月至2022年7月），科技非投資等級債長期波動度為5.6%，接近投資等級債的4.8%，遠低於納斯達克指數的16.4%，也低於整體非投資等級債的7.2%。在今年震盪的市況下，科技非投資等級債更可望展現優異的抗波動效果。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金投資團隊分析，目前債券投資除了要追求收益價值之外，還需要爭取資本利得潛力，唯有收益與資本利得兼備，才能延續2009年以來的債市榮景，而投資創新科技非投資等級債券便是在定期債息收入之餘，掌握創新科技大趨勢所帶來的資本利得增值契機。

統計2008年12月至2022年7月以來，科技非投資等級債（ICE BofA US High Yield Technology Index）的債息收入為7.8%、略高於一般非投資等級債（ICE BofA Global High Yield Index）的7.11%，然而科技非投資等級債繳出的資本利得上漲4.03%，更是一般非投資等級債上漲2.06%，近二倍之多，顯示科技非投資等級債確實掌握了收益成長的優勢契機。