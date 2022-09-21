三三會理事長林伯豐籲重視勞動力短缺問題 提六大建議

三三會今（21）日中午假美福飯店舉行第8屆第9次例會。理事長林伯豐在致詞時表示，台灣將面臨勞動力短缺危機；人才供需失衡，已成國安危機。提醒政府應妥善規劃人力資源藍圖，並提出包括獎勵生育、提升教育、鬆綁移工等六項建議。

林伯豐指出，據國發會8月22日公布台灣最新人口推估報告顯示，生育率持續下降，老化程度增加，台灣在2025年進入「超高齡社會」，工作年齡人口占總人口比率將低於三分之二，台灣將面臨勞動力短缺危機。人才供需失衡，已成國安危機，政府應妥善規劃人才培育、職業訓練，擴大開放引進外國技術人才，徹底解決人才供需失衡，國家才能健全發展。

對此，林伯豐表示，國家或企業的競爭力，核心就在人才，要走在競爭者前端，重視ESG永續發展，需要優秀的人才進行前瞻規劃與務實執行。為此，提出以下六項建議：

一、高中與大學兩階段的教育應無縫銜接，課程與入學制度改革應以培養專業人才為重點。二、借鏡世界主要國家作法，增加預算補助大專院校，長期且系統性培育專業技術人才。

三、重新啟動技職教育的推廣，建立技職教育課程一貫制，加強產學合作教育。並補助現職勞工進修第二專長。修正產創條例，新增人才培育支出的投資抵減。鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。四、在鼓勵生育部分，調整人工生殖法規（可單身適用）及加大生育補助，提高育兒免稅額及育兒津貼，推動公共托育服務。

五、引進外國高階人才政策應更具彈性，並建構友善的留才環境，簡化來臺及留台各項申辦程序，降低所得稅預扣額，改善外籍人士在金融及保險所遭遇的困難。參考新加坡外來人才居住計畫，以及外國人才吸引計畫，給予租房及購房補助。

六、鬆綁移工政策，外籍移工配額建議從40%提高至45%，解決3K產業缺工問題。修正「就業服務法」第52條第4項規定，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。