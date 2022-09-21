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最幸福打工族！這縣市平均時薪187元 高出基本工資最多

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
全台各縣市目前平均時薪以新北市186.9元居冠。本報資料照片
全台各縣市目前平均時薪以新北市186.9元居冠。本報資料照片

本月月初行政院核定明年度基本工資調漲，月薪調升至26400元、時薪調升至176元，勞動部統計時薪部分約有57萬人因此受惠。據小雞上工站內數據顯示，全台各縣市目前平均時薪以新北市186.9元居冠，其次為桃園市182.4元、宜蘭縣181.4元；薪資高於基本時薪168元職缺數量最多地區分別為新竹市(占比64.9%)、新竹縣(占比64.6%)及台北市(占比61.1%)，高於明年基本時薪NT176元則以新竹縣(占比38.0%)為最多。

進一步觀察發現，新竹縣高時薪打工職缺多為餐飲業相關，推測原因為行政區內大專院校僅2所，學生打工族數量相對稀缺，導致人才招募不易，雇主進而調高薪資以吸引打工族。

此外，受到缺工潮影響及基本時薪連年調漲，以致勞動力市場發生微妙變化，不少店家在面臨找不到正職員工及控制人事成本的雙重壓力下，傾向選擇招募更多兼職/工讀生補足人力缺口，特別是非連鎖型的小微店家，或視時間人潮排班、調度人力的餐飲門市服務業，使得小雞上工站上在線職缺數突破5.6萬，較去年同期增加2倍。

小雞上工觀察，6月至今站上整體打工職缺較第一季成長5成，其中以「勞動力相關」類型成長4成為最多，其次為「補教」成長幅度達3成2。此外，百貨周年檔期陸續開跑，加上下半年大型展覽活動，9月起小雞上工站上每日新增職缺約600至700筆，其中活動類短期打工機會有逾2000筆，較今年年初成長約3成。小雞上工品牌公關陸皓婷表示，「百貨周年慶活動期間會帶動臨時打工機會增加，而活動類打工的薪水通常較一般打工高，根據過往經驗及目前整體景氣狀態，預估此波將創造逾3000萬的打工商機。」

打工 餐飲業

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