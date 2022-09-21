勞保「傷病給付」線上申請還沒收到？4步驟查詢看你「卡在哪」

疫情升溫，勞動部先前放寬「傷病給付」規定，COVID-19確診之輕症者在居家照護期間同樣可以請領勞保傷病給付，申請人除了臨櫃前往勞保局申辦之外，勞動部也開放「傷病給付線上申請」管道，申請人在家就可以簡單完成COVID-19確診之傷病給付申請。不過由於確診人數不斷攀升，有民眾申請了卻苦等不到給付入帳，《聯合新聞網》用圖文方式，讓你輕鬆查詢目前案件的處理進度。

2022-09-21 15:07