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勞保「傷病給付」線上申請還沒收到？4步驟查詢看你「卡在哪」

聯合新聞網／ 綜合報導
輕症確診居家照護期間可請領勞保傷病給付，標準為自第4天起，請領平均月投保薪資的半數，至解除隔離為止。圖／聯合報系資料照片
輕症確診居家照護期間可請領勞保傷病給付，標準為自第4天起，請領平均月投保薪資的半數，至解除隔離為止。圖／聯合報系資料照片

疫情又升溫，勞動部先前放寬「傷病給付」規定，COVID-19確診之輕症者在居家照護期間同樣可以請領勞保傷病給付，申請人除了臨櫃前往勞保局申辦之外，勞動部也開放「傷病給付線上申請」管道，申請人在家就可以簡單完成COVID-19確診之傷病給付申請。不過由於確診人數不斷攀升，有民眾申請了卻苦等不到給付入帳，《聯合新聞網》用圖文方式，讓你輕鬆查詢目前案件的處理進度。

▶點我進「勞保局e化服務系統」

步驟1：進入「勞保局e化服務系統」後，可以選擇用自然人憑證、虛擬勞保憑證、健保卡號+戶號、行動電話認證4種方式登入。

圖／勞保局e化服務系統
圖／勞保局e化服務系統

步驟2：登入「勞保局e化服務系統」後，點選查詢→請領資料查詢→選擇勞工保險。

步驟3：進入後依類別查詢→選擇勞保給付。

圖／勞保局e化服務系統
圖／勞保局e化服務系統

步驟4：進入後就會得到查詢結果，裡面會提供給付種類、受理日期、受理編號及處理狀態。

圖／勞保局e化服務系統
圖／勞保局e化服務系統

勞保傷病給付如何申辦？

勞工可透過「勞保局e化服務系統」線上申辦。

除了確診勞工親自送件申請外，即起也可使用「自然人憑證」或「健保卡+戶號」，在勞保局e化服務系統線上申請，無須提供確診診斷書或隔離通知書，全天24小時都可辦理，完成個人申辦後，經所屬投保單位線上確認，即可完成申請手續，款項直接入帳。

勞保傷病給付可領多少錢？

確診者不管是被收治在集中檢疫所、防疫旅館或是居家照護者，只要未領有原有薪資、即使領有原有薪水，但確診隔離時用特休請假者，自隔離的第四天起都可向勞保局申請「普通傷病」給付。傷病給付線上試算。

勞保 快篩陽=確診 新冠肺炎

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