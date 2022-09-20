三顧將於21日召開董事會 推薦林世嘉為新任樂迦執行長

房市銷售降溫，建商為刺激買氣，許多久違的促銷專案也紛紛回籠，像是「低首付」，將購屋門檻壓低到十多萬元，或買房送車、購屋金抽獎等活動，甚至還有建案出動比基尼女郎走秀迎賓，強力吸客。專家提醒，千萬不要看到建案促銷廣告，就衝動購買預售屋，直到兩三年後要交屋時，才發現負擔不起房貸與偏高利率，如又遇上預售屋禁止換約條款開始施行，等於進退無路。

2022-09-21 08:00