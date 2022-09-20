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三顧將於21日召開董事會 推薦林世嘉為新任樂迦執行長

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

三顧（3224）將於21日召開董事會，討論委任林世嘉為三顧公司在樂迦法人董事代表，一但通過三顧董事會後，將推薦林世嘉為新任樂迦執行長，並在29日樂迦董事會上，由包括國發基金在內的董事成員討論是否通過就任執行長。

三顧公司表示，林世嘉原為國發基金在樂迦法人董事代表，國發基金於今年9月19日改派台中榮民總醫院陳適安院長為樂迦法人董事代表。

林世嘉目前也是財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長、台安生物科技總經理、行政院科技會報生技諮詢會（BTC）專家，對於再生醫療發展推行不餘遺力，就任台安總經理期間更創下近幾年來獲利的新高。

三顧公司表示，林世嘉未來就任為台灣最大細胞治療領域CDMO（委託開發暨製造服務）廠之執行長後，將帶領行業走向國際化與數位化。前任執行長楊智惠已於20日請辭樂迦執行長職位。

國發基金 生技

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